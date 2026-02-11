Великобритания увеличит военный контингент в Норвегии 1 11.02.2026, 23:17

1,242

Для сдерживания Путина.

Великобритания удвоит число своих военнослужащих в Норвегии в ответ на усиливающееся военное присутствие России в Арктике. Об этом объявил министр обороны Джон Хили во время визита к Королевской морской пехоте в лагере «Викинг» на севере Норвегии, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Контингент будет увеличен с нынешних 1 000 до 2 000 военнослужащих в течение трех лет. Кроме того, Лондон подтвердил участие британских вооруженных сил в новой миссии НАТО Arctic Sentry, направленной на укрепление безопасности в Арктике и Северной Атлантике, а также на реагирование на озабоченности, обозначенные президентом США Дональдом Трампом в отношении Гренландии.

Хили подчеркнул, что Россия сегодня представляет «самую серьезную угрозу безопасности Арктики и Крайнего Севера со времен холодной войны», указывая на то, что Москва активно восстанавливает старые военные базы и усиливает свое присутствие в регионе.

В марте около 1 500 британских коммандос прибудут в Норвегию для участия в крупном учении НАТО Cold Response. А в сентябре в регионе пройдут масштабные маневры Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании — с участием авиации, флота и сухопутных подразделений, которые будут отрабатывать защиту критически важной инфраструктуры от атак и саботажа.

Риски подрывной деятельности России подчеркнул и бывший начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер. В своем докладе он заявил, что Россия и ее спецслужбы «ведут кампанию саботажа и подрывных действий по всей Европе» и что НАТО должно быть готово к отражению таких операций.

Картер призвал европейские государства к усилению военного потенциала и продолжению поддержки Украины, подчеркнув, что нынешняя геополитическая ситуация требует от Европы способности к быстрым коллективным действиям и самостоятельной защите.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com