закрыть
19 мая 2026, вторник, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Великобритания увеличит военный контингент в Норвегии

1
  • 11.02.2026, 23:17
  • 1,242
Великобритания увеличит военный контингент в Норвегии

Для сдерживания Путина.

Великобритания удвоит число своих военнослужащих в Норвегии в ответ на усиливающееся военное присутствие России в Арктике. Об этом объявил министр обороны Джон Хили во время визита к Королевской морской пехоте в лагере «Викинг» на севере Норвегии, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Контингент будет увеличен с нынешних 1 000 до 2 000 военнослужащих в течение трех лет. Кроме того, Лондон подтвердил участие британских вооруженных сил в новой миссии НАТО Arctic Sentry, направленной на укрепление безопасности в Арктике и Северной Атлантике, а также на реагирование на озабоченности, обозначенные президентом США Дональдом Трампом в отношении Гренландии.

Хили подчеркнул, что Россия сегодня представляет «самую серьезную угрозу безопасности Арктики и Крайнего Севера со времен холодной войны», указывая на то, что Москва активно восстанавливает старые военные базы и усиливает свое присутствие в регионе.

В марте около 1 500 британских коммандос прибудут в Норвегию для участия в крупном учении НАТО Cold Response. А в сентябре в регионе пройдут масштабные маневры Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании — с участием авиации, флота и сухопутных подразделений, которые будут отрабатывать защиту критически важной инфраструктуры от атак и саботажа.

Риски подрывной деятельности России подчеркнул и бывший начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер. В своем докладе он заявил, что Россия и ее спецслужбы «ведут кампанию саботажа и подрывных действий по всей Европе» и что НАТО должно быть готово к отражению таких операций.

Картер призвал европейские государства к усилению военного потенциала и продолжению поддержки Украины, подчеркнув, что нынешняя геополитическая ситуация требует от Европы способности к быстрым коллективным действиям и самостоятельной защите.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН