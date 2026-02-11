Зеленский отверг возможность переговоров с РФ в Беларуси 5 11.02.2026, 23:39

Режим Лукашенко является союзником РФ в наступлении на Украину в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным где угодно, но не в Москве – столице страны-агрессора.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами.

По словам украинского президента, он несколько раз слышал публичные приглашения от россиян украинской делегации в Москву. И ему кажется, что приглашали лично Зеленского.

«Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения Соединенных Штатов Америки встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны, любые государства, кроме Российской Федерации и Беларуси», - заявил он.

Он отметил, что Беларусь также не может быть площадкой для переговоров, потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году.

