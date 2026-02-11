закрыть
20 мая 2026, среда, 0:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский отверг возможность переговоров с РФ в Беларуси

5
  • 11.02.2026, 23:39
  • 4,274
Зеленский отверг возможность переговоров с РФ в Беларуси

Режим Лукашенко является союзником РФ в наступлении на Украину в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным где угодно, но не в Москве – столице страны-агрессора.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами.

По словам украинского президента, он несколько раз слышал публичные приглашения от россиян украинской делегации в Москву. И ему кажется, что приглашали лично Зеленского.

«Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения Соединенных Штатов Америки встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны, любые государства, кроме Российской Федерации и Беларуси», - заявил он.

Он отметил, что Беларусь также не может быть площадкой для переговоров, потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН