Взрослые американцы подсели на ИИ-видео с лайфхаками 1 12.02.2026, 1:34

Отдельные ролики набирают миллионы просмотров

В социальных сетях стремительно выросла популярность видеороликов с лайфхаками, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), и взрослые пользователи все чаще используют такой контент для получения базовых бытовых советов и объяснений повседневных навыков. Об этом сообщает издание Newsweek.

На фоне этого тренда сохраняются опасения экспертов относительно влияния ИИ на мышление и обучение. Исследование, опубликованное в журнале Societies в январе 2025 года, показало, что активная зависимость от подобных технологий может снижать навыки критического мышления. Отдельное исследование Массачусетского технологического института показало более низкую мозговую активность у людей, которые используют языковые модели для написания текстов. В публикации журнала Frontiers in Psychology также указывалось, что регулярное использование ИИ может влиять на память.

Несмотря на эти опасения, взрослые пользователи активно потребляют ИИ-видео с простыми советами. В роликах продукты питания или бытовые предметы в анимированной форме объясняют, как правильно готовить еду, хранить продукты или избегать бытовых ошибок. Популярные видео рассказывают о том, как варить пасту, резать лук или определять испорченную еду.

Отдельные ролики набирают миллионы просмотров. Например, видео с анимированным куском мяса собрало около 17 млн просмотров, а ролик о хранении хлеба – более 130 тысяч. Контент часто становится мемом, а пользователи публикуют пародии на подобные ролики, собирая дополнительную аудиторию.

Часть пользователей утверждает, что действительно применяет полученные советы на практике.

