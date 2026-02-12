Россия решила восстановить более 20 000 бомбоубежищ 17 12.02.2026, 4:21

Кремль готовится к мощным атакам ВСУ?

МЧС России сейчас занимается восстановлением более 20 тысяч защитных сооружений в 82 регионах страны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков на расширенном заседании итоговой коллегии МЧС. В 45 субъектах, по его словам, утверждены планы готовности систем оповещения. Адреса укрытий и пунктов эвакуации размещены на портале «Госуслуги». Там же опубликована информация о пунктах эвакуации, куда гражданам необходимо прибыть при объявлении соответствующих мероприятий.

К масштабной реконструкции и модернизации советских убежищ российские власти приступили лишь в конце мая 2025 года. Тогда Александр Куренков объяснил необходимость срочного восстановления системы гражданской обороны «все большей актуальностью» в условиях развязанной Владимиром Путиным войны с Украиной. На эти цели, по оценкам МЧС, потребуется порядка 155 миллиардов рублей.

Согласно данным МЧС за 2022 год, почти 67% убежищ и противорадиационных укрытий по всей стране признаны полностью непригодными к эксплуатации. Лишь 16% способны эффективно защитить граждан в случае обстрелов или ядерной угрозы, еще 17% — готовы к использованию частично.

В ходе проверок в непригодных и частично пригодных укрытиях фиксировали затопления, разрушения несущих конструкций, сгнившие элементы, плесень и ржавчину, выбитые двери и окна. Нередко отсутствовали водоснабжение, канализация и электричество, а входы оказывались завалены землей, мусором или посторонними предметами.

На фоне участившихся проверок в 2024 году резко выросло число административных дел, связанных с неудовлетворительным состоянием убежищ. По статье 20.7 КоАП (нарушение требований гражданской обороны) в 2024 году суды в России и аннексированном Крыму рассмотрели рекордное количество исков — 200. Это вдвое превышает показатель 2021 года и в четыре раза — 2020-го. Протоколы выписывают в отношении владельцев и арендаторов зданий, где расположены такие объекты.

