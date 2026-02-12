В бюджете РФ нет осталось денег для суверенных лимузинов Aurus Путина 5 12.02.2026, 5:32

Проект «Кортеж» – всё.

Из-за нехватки финансирования российское правительство приостановило проект создания единой модульной платформы (ЕМП) для автопромышленности. Об этом в Госдуме заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает «Интерфакс». По его словам, вместо этого Минпромторг намерен сосредоточиться на локализации критически важных компонентов, включая узлы для электро- и гибридных автомобилей.

Еще в конце 2024 года в министерстве обсуждали выделение на эту платформу до 160 млрд рублей в течение пяти лет. В федеральном бюджете на 2025–2027 годы под проект было заложено более 80 млрд рублей. Однако в проекте бюджета на 2026–2028 годы упоминания платформы и субсидий для ФГУП «НАМИ» уже отсутствуют. ЕМП задумывалась как основа для автомобилей классов C, D и E, которые отсутствуют в линейке российских производителей. Головным исполнителем должен был стать НАМИ, а в проект планировалось вовлечь «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ» и других производителей. Платформа также рассматривалась как задел для серийного производства и унификации решений в автопроме.

Именно на базе ЕМП была создана линейка люксовых автомобилей Aurus, ранее известная как проект «Кортеж». Машины предназначались прежде всего для перевозки первых лиц государства. Лимузин Aurus Senat впервые был представлен на инаугурации Владимира Путина в мае 2018 года, после чего бренд стал символом «суверенного» автопрома. Осенью 2025 года «Ведомости» сообщали, что контрольный пакет Aurus (51%) приобрела структура «Газпрома» — «Газпром тех».

Заявления о полной локализации проекта не всегда подтверждались на практике. Таможенные данные показывают, что в начале 2025 года для сборки двигателей Aurus Senat в Россию через Турцию ввозились комплектующие иностранного производства — в том числе маховики, муфты, шкивы и газоанализаторы немецких компаний.

Фактическая заморозка проекта связана с глубокими проблемами промышленности. По словам Антона Алиханова, рентабельность автопрома в России сейчас составляет около 1,2%, а рост затрат и процентных платежей опережает финансовые возможности компаний. В этих условиях государство переходит к точечной поддержке и «ручному управлению» крупнейшими системообразующими предприятиями, откладывая амбициозные и дорогостоящие проекты на неопределенный срок.

