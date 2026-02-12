20 мая 2026, среда, 7:05
Сырский о фронте: Выбранная тактика дает результат

  • 12.02.2026, 6:49
  • 4,070
ВСУ держат российского агрессора в постоянном напряжении.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел рабочее совещание с командирами подразделений ДШВ и штурмовых полков по оперативной обстановке в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба в среду, 11 февраля.

Во время встречи проанализировали реальное положение дел на переднем крае и динамику боевых действий. Особое внимание уделили взаимодействию между подразделениями, вопросам управления в условиях высокой интенсивности боев.

«Враг продолжает действовать агрессивно, пытаясь навязать нам свою инициативу. Однако наши подразделения сохраняют стойкость и контроль над ключевыми рубежами», - отметил главком.

Он добавил, что главная цель - удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. По словам Сырского, выбранная тактика уже дает результат.

Также обсудили проблемные вопросы, влияющие на эффективность выполнения задач. Речь прежде всего о логистике, ремонте техники, эвакуации раненых и т.д. Генерал сообщил, что отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей воинов.

Отдельно главком выразил благодарность каждому защитнику и защитнице за мужество и профессионализм.

