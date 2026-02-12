Сырский о фронте: Выбранная тактика дает результат
- 12.02.2026, 6:49
ВСУ держат российского агрессора в постоянном напряжении.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел рабочее совещание с командирами подразделений ДШВ и штурмовых полков по оперативной обстановке в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба в среду, 11 февраля.
Во время встречи проанализировали реальное положение дел на переднем крае и динамику боевых действий. Особое внимание уделили взаимодействию между подразделениями, вопросам управления в условиях высокой интенсивности боев.
«Враг продолжает действовать агрессивно, пытаясь навязать нам свою инициативу. Однако наши подразделения сохраняют стойкость и контроль над ключевыми рубежами», - отметил главком.
Он добавил, что главная цель - удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. По словам Сырского, выбранная тактика уже дает результат.
Также обсудили проблемные вопросы, влияющие на эффективность выполнения задач. Речь прежде всего о логистике, ремонте техники, эвакуации раненых и т.д. Генерал сообщил, что отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей воинов.
Отдельно главком выразил благодарность каждому защитнику и защитнице за мужество и профессионализм.