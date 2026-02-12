В Тамбовской области РФ дроны поразили оборонный завод

В Тамбовской области РФ дроны поразили оборонный завод3
- 12.02.2026, 8:36
Прогремела серия взрывов.
В ночь на 12 февраля Мичуринск Тамбовской области России подвергся массированной атаке дронов. После серии взрывов поднялся пожар на территории предприятия «Прогресс».
Продукция этого завода активно используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах. «Прогресс» уже второй раз оказывается под атакой, сообщили мониторинговые каналы, пишет «Фокус».
О налете беспилотников на Мичуринск сообщили в местных Telegram-каналах около 00:40 часов. Очевидцы утверждают, что в целом прогремело не менее 12 взрывов.
Впоследствии также появилась информация в пабликах о дыме и пожаре в промышленном районе Мичуринска. Россияне пишут о массовых попаданиях БпЛА по инфраструктуре города. В сети также показали кадры с места событий.
В то же время в сети сообщают, что российская противовоздушная оборона в Мичуринске «отработала» по гражданским объектам. Распространяется информация о повреждении местного торгового центра, а также общежития.
Официально местные власти на момент публикации не комментировали массированную атаку на Тамбовскую область.
По данным из открытых источников, завод «Прогресс» в Мичуринске — одно из крупнейших предприятий, действующих в пределах Тамбовской области РФ. Завод изготавливает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, в частности:
гироскопические приборы для стабилизации и управления;
курсоуказатели и автопилоты, обеспечивающие навигацию и автоматическое управление полетом.
датчики угловой скорости и другие элементы пилотажно-навигационных систем.
Завод считается частью военно-оборонного комплекса России, поскольку активно внедряет новые технологии в военную технику россиян.