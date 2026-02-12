Трамп нащупал слабое место Кремля

Трамп нащупал слабое место Кремля12
- 12.02.2026, 8:40
Это может остановить войну в Украине.
Администрация США активизирует меры давления на союзников России, таких как Иран и Венесуэла, чтобы ограничить возможности Кремля вести войну против Украины.
Об этом сообщает Fox News.
Удары по логистике и ресурсам союзников уже отражаются на способности Москвы продолжать боевые действия, при этом Вашингтон одновременно предлагает путь к переговорам.
Давление через союзников России
США применяют стратегию влияния не только напрямую на Москву, но и через страны-партнеры Кремля. Иран, Венесуэла и другие союзники обеспечивают Россию ресурсами и обходят международные санкции, поддерживая военные усилия Москвы.
Эксперты отмечают, что удары по логистическим цепям этих стран уже ослабляют способность России продолжать агрессию.
Бывший советник спецпосланника США в Украине Морган Мерфи заявил, что Вашингтон «убрал Венесуэлу с шахматной доски» и теперь сосредоточен на ограничении влияния Ирана, который поставляет Москве ударные беспилотники и другую военную поддержку.
Роль давления на посредников
Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон подчеркнул, что атаки на посредников являются ключевым элементом стратегии.
По его словам, Венесуэла, Иран и так называемый «теневой флот» обеспечивают Россию ресурсами для войны, а удары по этим каналам снижают экономические возможности Кремля и усложняют ведение боевых действий.
Предложение «золотого моста»
Помимо давления, США предлагают России путь для выхода из конфликта — так называемый «золотой мост», включающий возвращение к переговорам и частичное восстановление экономических связей.
В Кремле на данный момент отклонили эту инициативу, однако аналитики считают, что дальнейшее развитие войны во многом зависит от того, примет ли Москва международное давление и согласится ли на дипломатическое решение.