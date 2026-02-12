Белоруску заставляют в одиночку платить коммуналку за троих человек 4 12.02.2026, 8:48

6,592

Юрист объяснила ситуацию.

Белоруска оказалась в непростой ситуации: после смерти мужа на дом и участок будет оформлена долевая собственность на троих, а оплачивать коммунальные услуги и налоги ей предложили единолично. Юристка считает такие требования незаконными и напоминает, что расходы должны распределяться пропорционально долям собственников. Подробности рассказывает «Минская правда».

После смерти супруга женщины жилой дом с земельным участком в течение нескольких дней будет оформлен в долевую собственность на троих: на вдову-пенсионерку и двух совершеннолетних сыновей покойного мужа (по долям). В доме фактически зарегистрирована и проживает только вдова-пенсионерка. Сыновья в доме не проживают и не зарегистрированы.

В ближайшие дни женщине предлагают подписать документы (соглашение/заявление), согласно которым в связи с тем, что она проживает и прописана в доме, на нее возлагается обязанность единолично оплачивать все коммунальные платежи, а также иные обязательные платежи по дому и земельному участку, включая земельный налог.

При этом вдова — пенсионерка и, как предполагается, имеет право на пенсионную льготу по земельному налогу, тогда как сыновья умершего пенсионерами не являются.

Если дом и участок принадлежат нескольким собственникам, обязаны ли все они оплачивать коммунальные услуги и налоги пропорционально своей доле, даже если кто-то там не живет и не зарегистрирован? И распространяется ли пенсионная льгота по земельному налогу только на долю пенсионера?

На эти вопросы ответила юристка Минской городской коллегии Дарья Хаткевич.

— Согласно содержанию ст. 31 Жилищного кодекса, обязанность по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги принадлежит собственнику жилых и (или) нежилых помещений со дня возникновения права собственности. Следовательно, как только лицо стало собственником, например, дома, то обязанность уже возникает.

Коммунальные платежи и налоги при долевой собственности: кто и сколько должен платить

Адвокат уточнила, что все собственники несут солидарную ответственность по задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги, по возмещению расходов на электроэнергию с момента возникновения права владения и пользования жилым помещением, если иное не установлено письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением. Каждый собственник — самостоятельный плательщик налога пропорционально своей доле.

— Расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (за исключением электроэнергии, газа и сжиженного углеводородного газа, используемого в индивидуальных баллонах или резервуарах) для жилых помещений, находящихся в общей долевой собственности, осуществляется для каждого собственника пропорционально его доле в праве общей собственности, — пояснила Хаткевич.

Кроме того, формируется отдельное извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением для каждого из собственников.

— Следовательно, даже если сыновья не проживают в доме, они как участники долевой собственности и собственники обязаны участвовать в расходах по содержанию дома. Снова отмечу: если иное не установлено соглашением между ними.

В соответствии с положениями Налогового кодекса, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, освобождаются от налога на недвижимость и земельного налога в отношении одного жилого помещения в многоквартирном или в блокированном жилом доме, находящегося в собственности или принятое по наследству (квартира или комната), доля в праве собственности или доля в наследстве на указанное имущество.

В данном случае сюда также относится один жилой дом с нежилыми постройками (при их наличии).

Важно: льгота вдовы распространяется только на ее долю. Поскольку сыновья не являются пенсионерами (и если у них нет иных льгот, например, инвалидности I—II группы), они обязаны уплачивать предусмотренные законом налоги и платы за свои доли в полном объеме.

Что будет, если белоруска согласится на условия сыновей покойного мужа?

Подписание документа, согласно которому вдова берет на себя все расходы, может повлечь разные и не самые приятные последствия.

— Если вдова подпишет обязательство фактически платить «за всех», это не сделает сыновей льготниками. Она будет платить их налоги из своей пенсии по полной ставке, по сути, теряя преимущества от своей льготы, — сказала экспертка.

Подписав такое соглашение, вдова добровольно отказывается от права требовать от сыновей покойного мужа возмещения расходов в будущем. Причем один из них не работает.

— Если один из сыновей не работает, бремя содержания его доли полностью ляжет на нее. Причем в данном случае она совершит такое действие осознанно и добровольно, читая и подписывая упомянутый документ. В случае его долгов перед государством или третьими лицами этот документ никак не защитит имущество от возможных взысканий, — отметила юристка.

Законный механизм распределения платежей существует и наиболее безопасен в данном случае.

Собственники обязаны разделить лицевые счета

Собственники жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности, вправе заключить соглашение о порядке пользования жилым помещением и разделить лицевые счета.

В этом случае каждому будут приходить отдельные квитанции пропорционально их долям.

Согласно п. 16 ст. 232 Налогового кодекса (Особенная часть), в случае если объект налогообложения находится в общей долевой собственности — налог на недвижимость физическим лицам исчисляется каждому из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве собственности на такой объект налогообложения.

Самый справедливый и законный путь — разделение счетов. В этом случае если безработный сын не будет платить за свою долю, это будет его личным долгом перед государством, который не затронет пенсию и долю женщины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com