Президент Казахстана назначил на 15 марта референдум по новой Конституции 12 12.02.2026, 9:11

Что в ней изменилось?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, назначив проведение референдума по поправкам в Конституцию на 15 марта. Среди ключевых изменений — переход из двухпалатного парламента на однопалатную модель и закрепление главенства Конституции над международными договорами. Несмотря на сообщения в СМИ, статус русского языка не меняется и остается неофициальным, пишет Би-би-си.

Токаев назначил дату проведения референдума вечером 11 февраля, заслушав в тот же день итоги работы Конституционной комиссии и получив итоговую версию поправок.

Ранее сообщалось, что текст новой Конституции Казахстана переписан более чем на 80% — поправки затронут 77 статей.

Токаев днем ранее отмечал, что принятие поправок придаст «мощный импульс развитию Казахстана и будет содействовать реализации потенциала каждого гражданина».

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», — отметил глава государства.

Несмотря на эти заявления, новый проект Конституции, как отмечают юристы и правозащитники, наоборот, расширит президентские полномочия, ослабив другие органы государственной власти. Более того, поправки могут усилить контроль над гражданами под предлогом защиты национальных интересов Казахстана.

«Еще более авторитарный и суперпрезидентский»

Казахстанское международное бюро по правам человека (КМБПЧ) и Правовой медиацентр обращались к властям Казахстана с предложениями и критикой предлагаемых поправок.

Главный эксперт-консультант КМБПЧ Евгений Жовтис рассказал Би-би-си, что проект новой Конституции, наоборот, носит более «авторитарный и суперпрезидентский» характер.

«Сейчас при назначении председателя Конституционного суда нужно согласие парламента, а президент только представляет кандидатов. В проекте новой Конституции по целому ряду должностей нет необходимости согласия парламента, то есть назначение осуществляет президент. А там, где требуется согласие парламента, например, на пост премьер-министра или судьи, если депутаты не дадут два раза согласие, то президент будет иметь право распустить парламент», — отметил юрист.

Более того, поправки реформируют структуру парламента из двухпалатного в однопалатный и значительно уменьшают полномочия депутатов. Также предлагается изменить название парламента на Курултай.

Согласно предлагаемым реформам, парламент Казахстана лишается права снимать неприкосновенность с генерального прокурора, председателя Верховного суда и уполномоченного по правам человека. Кроме того, в новой редакции Конституции отсутствует упоминание о том, что депутаты парламента утверждают республиканский бюджет, вносят в него изменения и дополнения.

«Честно сказать, к этой Конституции большое количество вопросов. По моему мнению, она хуже [нынешней редакции]. Политические технологии решили таким образом усилить президентскую власть, засунуть много идеологем вроде «закона и порядка». Проект новой Конституции принимается этой властью именно для этой власти. Пройдет время, ее тоже будут менять. У меня в этом смысле никаких сомнений нет», — утверждает эксперт-консультант КМБПЧ.

Ослабление свободы слова

Глава конституционной комиссии Эльвира Азимова во время встречи с президентом 11 февраля доложила ему, что текст новой Конституции был подготовлен на основе «инициативных предложений граждан и экспертного сообщества».

Однако ранее неоднократно сообщалось, что правозащитники и юристы просили привлечь их к разработке поправок и критиковали вводимые изменения в главный закон страны.

Так, Правовой медиацентр отмечал, что новая 23-я статья в проекте Конституции содержит расплывчатые формулировки, которые могут усилить давление на средства массовой информации и ограничить свободу слова.

«Предлагаемые изменения могут быть использованы для ограничения критики публичных должностных лиц, тогда как современное конституционное развитие, напротив, требует закрепления принципа общественного интереса и права общества знать значимую информацию», — отметили правозащитники.

Главенство Конституции над международными договорами

3 февраля на очередном заседании конституционной комиссии было заявлено, что новая Конституция будет обладать высшей юридической силой над международными договорами.

«В условиях нарастающей турбулентности международных отношений принятие и исполнение международных обязательств должно сопровождаться конституционной оценкой с точки зрения суверенитета и основ конституционного строя Казахстана», — заявил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Мурат Абенов.

Он добавил, что социальные гарантии будут применяться только к иностранцам, чьи страны гарантируют такую же социальную помощь казахстанцам.

Эксперт-консультант КМБПЧ Евгений Жовтис в интервью Би-би-си объяснил, что таким образом международное право перестанет быть приоритетным по отношению к законодательству Казахстана.

Статус русского языка

Ранее в СМИ появились сообщения, что новый проект Конституции якобы «понижает» статус русского языка в Казахстане.

Как отмечает юрист Евгений Жовтис, поправки не меняют статус русского языка, а лишь изменяется формулировка.

Сейчас в статье 7 Конституции указано, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. В проекте новой Конституции слово «наравне» заменено на «наряду».

«Когда применяется слово „наравне“ или „наряду“, то это такая щадящая формулировка, то есть русский язык должен применяться в судопроизводстве государственными органами, например, когда человек обращается в госучреждение на русском языке, то он имеет право получить ответ на русском. Здесь мало что поменялось с точки зрения статуса. То есть русский язык как не был официальным, так он неофициальным и остается», — объяснил юрист.

