Лукашенко опасается оказаться в соседней камере с Мадуро

Лукашенко опасается оказаться в соседней камере с Мадуро30
- Василь Верас, «Салідарнасць»
- 12.02.2026, 17:25
Новая версия старого анекдота.
Александр Лукашенко не сможет принять участие в заседании «Совета мира» (горе-то какое). И вот почему (смех да и только).
Краткое содержание предыдущих серий:
16 января Дональд Трамп подписал Устав «Совета мира» (де-факто личного клуба, в который входят главы некоторых государств, зачастую с весьма неоднозначной, чтобы не сказать больше, репутацией).
20 января Александр Лукашенко присоединился к этой тусовке.
Первое заседание «Совета мира», по сообщениям ряда медиа и политиков, назначено на 19 февраля в Вашингтоне. Но официально об этом не объявлено до сих пор – хотя до указанной даты осталась неделя.
Вероятно, сам Трамп не уверен, что будет давать премьеру в этот день: учитывая отказ ряда руководителей европейских государств участвовать в «Совете», есть риск оказаться в маргинальной компании и провалиться со страшным треском.
Но Наталья Эйсмонт, выступающая в роли глашатая Александра Лукашенко, уже объявила, что ее шеф в Америку не полетит. При этом были помянуты «логистические сложности», вызванные санкциями Евросоюза.
Микола Бугай заметил, что, поскольку радиус полета у «Боинга» Лукашенко позволяет отправиться в Вашингтон через Арктику, то закрытие воздушного пространства ЕС тут ни при чем. Колумнист видит причину в другом: «Вассал не может себе позволить быть там, где не будет хозяина».
Вполне рабочая версия. Кремль, кстати, заявил, что Россия вообще не будет представлена на первом заседании. А вот правитель Беларуси посылает туда министра иностранных дел.
Но самое забавное – в том, как Эйсмонт сформулировала основную причину отказа Лукашенко от редчайшей возможности посетить Вашингтон:
«К сожалению, мы его (приглашение – С.) получили поздно, рабочий график на этот период уже был спланирован. Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить».
Это буквально римейк анекдота конца прошлого века:
«Из Голливуда звонят малоизвестному московскому актеру и приглашают на съемки в новом блокбастере Стивена Спилберга:
– Роль, правда, не главная, но на период съемок у вас будет отличная вилла, автомобиль и гонорар пять тысяч долларов в день.
– Конечно, конечно, я согласен! Когда съемки? – говорит актер.
– В декабре.
– Нет! Не могу. У меня в декабре – ёлки!»
Будет очень интересно понаблюдать за тем, какими такими «неотложными делами» займется Лукашенко в период с 17 по 21 февраля. Встречей с очередным российским губернатором? Инспекцией коровников в Гомельской области? Совещанием на тему, как усовершенствовать то, что перед этим развалили?
Не отрицая как возможные причины ни зависимость от Кремля, ни финансовый аспект (могут попросить скинуться на Газу), добавлю в общую копилку еще одну версию.
Александр Лукашенко просто опасается оказаться в соседней камере с Николасом Мадуро.
Сценарий такой, мягко говоря, не выглядит реалистичным. Но вопрос не в том, насколько вероятно такое развитие событий на самом деле. У страха глаза велики, и даже 1% (а имея дело с Трампом, что-то полностью исключать сложно) способен заставить Лукашенко отказаться от столь соблазнительного предложения.
Это не более, чем догадка, которая у вдумчивого читателя может вызвать саркастическую улыбку. Однако официальная версия – и вовсе курам на смех.
