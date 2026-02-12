Лукашенко опасается оказаться в соседней камере с Мадуро 30 Василь Верас, «Салідарнасць»

12.02.2026, 17:25

Новая версия старого анекдота.

Александр Лукашенко не сможет принять участие в заседании «Совета мира» (горе-то какое). И вот почему (смех да и только).

Краткое содержание предыдущих серий:

16 января Дональд Трамп подписал Устав «Совета мира» (де-факто личного клуба, в который входят главы некоторых государств, зачастую с весьма неоднозначной, чтобы не сказать больше, репутацией).

20 января Александр Лукашенко присоединился к этой тусовке.

Первое заседание «Совета мира», по сообщениям ряда медиа и политиков, назначено на 19 февраля в Вашингтоне. Но официально об этом не объявлено до сих пор – хотя до указанной даты осталась неделя.

Вероятно, сам Трамп не уверен, что будет давать премьеру в этот день: учитывая отказ ряда руководителей европейских государств участвовать в «Совете», есть риск оказаться в маргинальной компании и провалиться со страшным треском.

Но Наталья Эйсмонт, выступающая в роли глашатая Александра Лукашенко, уже объявила, что ее шеф в Америку не полетит. При этом были помянуты «логистические сложности», вызванные санкциями Евросоюза.

Микола Бугай заметил, что, поскольку радиус полета у «Боинга» Лукашенко позволяет отправиться в Вашингтон через Арктику, то закрытие воздушного пространства ЕС тут ни при чем. Колумнист видит причину в другом: «Вассал не может себе позволить быть там, где не будет хозяина».

Вполне рабочая версия. Кремль, кстати, заявил, что Россия вообще не будет представлена на первом заседании. А вот правитель Беларуси посылает туда министра иностранных дел.

Но самое забавное – в том, как Эйсмонт сформулировала основную причину отказа Лукашенко от редчайшей возможности посетить Вашингтон:

«К сожалению, мы его (приглашение – С.) получили поздно, рабочий график на этот период уже был спланирован. Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить».

Это буквально римейк анекдота конца прошлого века:

«Из Голливуда звонят малоизвестному московскому актеру и приглашают на съемки в новом блокбастере Стивена Спилберга:

– Роль, правда, не главная, но на период съемок у вас будет отличная вилла, автомобиль и гонорар пять тысяч долларов в день.

– Конечно, конечно, я согласен! Когда съемки? – говорит актер.

– В декабре.

– Нет! Не могу. У меня в декабре – ёлки!»

Будет очень интересно понаблюдать за тем, какими такими «неотложными делами» займется Лукашенко в период с 17 по 21 февраля. Встречей с очередным российским губернатором? Инспекцией коровников в Гомельской области? Совещанием на тему, как усовершенствовать то, что перед этим развалили?

Не отрицая как возможные причины ни зависимость от Кремля, ни финансовый аспект (могут попросить скинуться на Газу), добавлю в общую копилку еще одну версию.

Александр Лукашенко просто опасается оказаться в соседней камере с Николасом Мадуро.

Сценарий такой, мягко говоря, не выглядит реалистичным. Но вопрос не в том, насколько вероятно такое развитие событий на самом деле. У страха глаза велики, и даже 1% (а имея дело с Трампом, что-то полностью исключать сложно) способен заставить Лукашенко отказаться от столь соблазнительного предложения.

Это не более, чем догадка, которая у вдумчивого читателя может вызвать саркастическую улыбку. Однако официальная версия – и вовсе курам на смех.

