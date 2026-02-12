Россия начинает массовую эвакуацию с Кубы 21 12.02.2026, 19:31

Москва сделала неутешительное заявление.

Топливный кризис на Кубе непосредственно затронул интересы России и прямо коснулся российских туристов. Россия в ближайшие дни начнет вывоз своих туристов из Кубы и временно остановит все регулярные авиарейсы на остров. Такое решение связано с острой нехваткой топлива, о чем официально сообщил авиационный регулятор «Росавиация», пишет «Диалог.UA».

По данным ведомства, авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и «Северный ветер» будут выполнять только специальные рейсы, предназначенные для возвращения пассажиров домой. Полноценное авиасообщение с Кубой приостанавливается до стабилизации ситуации с топливом. Перевозчики уже предупредили, что новый режим полетов вступает в силу с ближайшего четверга.

Причина резких мер – критический дефицит авиационного керосина на Кубе. Кубинские власти заранее уведомили международные авиакомпании, что заправка самолетов на острове станет невозможной. Это означает, что самолеты просто не смогут безопасно выполнять рейсы, даже если туристы готовы лететь.

Топливный кризис стал частью более широкой экономической проблемы, с которой столкнулась Куба.

Ситуация резко ухудшилась после решения администрации президента США Дональда Трампа объявить остров угрозой национальной безопасности.

Вслед за этим Вашингтон заблокировал поставки нефти из Венесуэлы и пригрозил введением тарифов против других поставщиков топлива, включая Мексику.

