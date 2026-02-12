США назвали условие снятия санкций с российский нефти 3 12.02.2026, 9:46

Позицию Вашингтона озвучил министр финансов Скотт Бессент.

Если война РФ против Украины будет закончена, а также стабилизируется ситуация в Венесуэле и Иране, это позволит значительно снизить цены на нефть.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет УНИАН.

«Благодаря мирным соглашениям мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть. Если вопросы по Венесуэле, Ирану, а также по России и Украине будут решены, огромное количество нефти из-под санкций Министерства финансов сможет попасть на рынок», - заявил он.

При этом Бессент подчеркнул, что такие изменения произойдут только после официального окончания войны и заключения соответствующих международных соглашений. Министр подчеркнул, что это не только позволит увеличить объемы нефти на мировом рынке, но и станет сигналом для стабилизации мировых цен на энергоресурсы.

По мнению экспертов, заявленная Бессентом возможность показала гибкий подход США к санкционной политике при условии выполнения Россией условий мирного соглашения с Украиной.

Эксперты считают, что снятие санкций с российской нефти стало бы одним из самых значительных изменений на рынке энергоносителей, снижая зависимость от других источников энергии и стабилизируя цены для потребителей в США, Европе и Азии.

Ситуация с российской нефтью

Добыча российской нефти сокращается второй месяц подряд, поскольку Кремлю стало сложнее продавать ее из-за санкций США.

По данным издания Bloomberg, в январе РФ добывала в среднем 9,28 млн баррелей нефти в день, что на 46 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в декабре 2025 года.

Таким образом РФ рискует уступить свою долю рынка другим членам ОПЕК+, если далее будет сокращать добычу нефти.

