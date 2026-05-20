20 мая 2026, среда, 10:21
В Беларуси могут разрешить использовать музыку на телевидении без согласия авторов

Механизм расчета и выплаты «вознаграждения» за это окутан тайной.

В Беларуси планируют разрешить телевизионным каналам использовать музыкальные произведения без предварительного согласия авторов или правообладателей в отдельных телепередачах из обязательного общедоступного пакета, сообщает «Белсат».

Соответствующая норма предусмотрена проектом закона «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности», который «депутаты» приняли в первом чтении.

Как сообщил заместитель председателя постоянной комиссии «палаты представителей» по образованию, культуре и науке Вячеслав Данилович, речь идет о возможности свободного использования музыкальных произведений при условии выплаты «справедливого вознаграждения» авторам или иным правообладателям. Механизм расчета и выплаты этого «вознаграждения» пока не уточняется.

По словам «депутата», предложение нововведений связано со спецификой телевизионного производства, когда согласие правообладателей на использование музыки необходимо получить оперативно, но далеко не всегда это возможно.

Кроме того, документ уточняет отдельные сроки и срок действия исключительного права на произведения науки, литературы и искусства – в течение жизни автора и 70 лет после его смерти. Проект закона будет дорабатываться ко второму чтению с участием рабочих групп.

