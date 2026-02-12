«Пескова и раньше дурачком считали» 7 Иван Филиппов

12.02.2026, 10:27

Дмитрий Песков

Фото: EPA

Пресс-секретарь Путина подтвердил репутацию.

Герой дня — пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Z-сообщество Пескова и раньше дурачком считало, а сегодня он эту репутацию себе зацементировал:

Песков: «Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно».

«Да, фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram. Включая координацию действий внутри подразделений и между ними, обмен разведывательными данными, обеспечение огневого поражения целей, объективный контроль результатов поражения, информационное сопровождение логистики, эвакуацию раненых и прочее в том же духе.

Альтернатив этому способу связи за четыре года войны не появилось. И в ближайшем будущем не предвидится. Радиосвязь построена в основном на китайских радиостанциях из масс-маркета и выполняет вспомогательную функцию обмена несекретной информацией на дистанции не более десяти километров. Очень жаль, что представитель высшего руководства нашей страны настолько не осведомлен о реальном положении дел «на земле», — «Как я поехал на войну. Платон Маматов».

«Я стараюсь всегда использовать нормативную лексику. Но это полный пиздец. Планета Розовых Пони предстала пред нами во всей своей красе», — «Товарищ Артем».

«На такие вопросы должен отвечать человек в теме, либо надо подготовиться, просто пообщавшись с теми, кто знает, потом его ответы можно спокойно выдать за свои.

То есть, не позвонить знакомому генералу, который скажет подобную же ерунду, а знакомому майору или капитану. Но, видимо, таковых у господина Пескова нет, отсюда и такие высказывания, которые демонстрируют максимальную оторванность от темы связи на СВО», — «Пора домой».

«Если это не тотальный отрыв от реалий на земле, то что? Причем, что показательно, еще и радикальная нерасположенность к тому, чтобы хотя бы постараться вникнуть в эти реалии. На излете четвертого года войны, ага. Как там в обострившейся киноклассике? «Правительство на другой планете живет, родной!», — «Филолог в засаде».

«Надо ли это как-то комментировать? В каком отрыве реальная ситуация находится от комментируемой?», — «Военный Осведомитель».

«По сути, шаг с блокировкой Telegram — это все равно что выстрелить себе в ноги, чтобы взбодриться. Депутаты от этих решений не пострадают, чего не скажешь о простых парнях, которые сегодня выполняют свою работу. Вы делаете нашу жизнь тяжелее, вместо того чтобы помогать…», — «Тринадцатый».

«А как, по мнению уважаемого пресс-секретаря, происходит связь на фронте? Все завязано на телеграм-чаты: обмен информацией, координатами, трансляции (часто велись в ныне заблокированном Discord) и т. д. Степень оторванности от реальности просто поражает. Так же как и то, что мы до сих пор не имеем надежной, защищенной и гарантированно рабочей системы спутниковой связи. Но, наверное, по четко цензурированным докладам картина в войсках абсолютно другая», — «ДШРГ Русич».

«Бойцы уже все этот анекдот читали?», — «Дневник десантника».

«Может, журналисты не того Пескова спросили…», — «Два майора».

«Господи, спаси нас, дураков, как-нибудь!», — Егор Холмогоров.

Иван Филиппов, «Фейсбук»

