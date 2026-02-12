В Косово наконец утвердили правительство
- 12.02.2026, 10:31
После более чем года политического кризиса.
Парламент Косово утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Альбином Курти 66 голосами «за» и 49 «против».
Об этом сообщает Danas.
В состав правительства вошли 19 министров и трое вице-премьеров. Курти назначил Глаука Конюфцу своим заместителем и министром иностранных дел.
В своем заявлении перед парламентом Курти объявил об экономическом развитии, инвестициях в армию и полицию, строительстве завода по производству боеприпасов и производстве дронов.
Он также заявил, что «нормализация отношений с Белградом будет осуществляться на основе конструктивного диалога, основанного на Брюссельском и Охридском соглашениях, между двумя равноправными сторонами, но без вмешательства во внутренние дела».
Напомним, месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президента Косово Вйосу Османи разогнать парламент в ноябре 2025 года и назначить досрочные выборы, которые состоялись 28 декабря.
На них партия Альбины Курти «Самоопределение» получила 57 из 120 мест в парламенте.