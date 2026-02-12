СМИ: Зеленский стоит перед сложным выбором 27 12.02.2026, 14:58

18,340

Почему Белый дом торопит Украину с выборами в разгар войны.

В Financial Times вчера, 11 февраля, появляется инсайдерская информация о том, что уже 24 числа, на четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения, Зеленский может объявить о проведении выборов, а заодно и референдума о мирном соглашении. Конечно, из-за давления со стороны США.

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах, - ред.)», – моментально отреагировал собеседник РБК-Украина в президентском окружении. Вчера вечером в общении с журналистами это публично подтвердил и сам Зеленский.

«Это особая дата – 24 февраля. Даже если бы были соответствующие шаги по тем или иным выборам, то это было бы глупой идеей взять такую дату, чтобы говорить о политике», – добавил президент.

Зеленский незадолго до этого рассказывал журналистам, что американцы настоятельно просят Украину и РФ закончить войну до лета, поскольку дальше у них самих начнется активная кампания по промежуточным выборам в Конгресс.

Другие источники издания подтверждают – американцы снова сильно давят. Очевидно, у Трампа хотят не просто сбросить с себя надоевший украинский трек, но еще и записать себе в актив хоть одну реально завершенную войну. Тем более, такую масштабную.

Сложности избирательного процесса в военных (или даже поствоенных) условиях Белый дом, судя по всему волнуют мало. Хотя как раз в них кроется множество проблем.

РБК-Украина раскрывает подробности того, как в команде Зеленского готовятся к выборам и как может выглядеть избирательный процесс.

Как власть хочет провести выборы и референдум

«Изначальная задача была – понять, как можно провести референдум. Потом появилась тема с президентскими выборами. Но в итоге, мы как минимум поймем, какие идеи по выборам могут реально пройти через парламент», – говорит собеседник РБК-Украина в рабочей группе, которая готовит законопроект о новых правилах выборов.

Сама группа появилась, конечно, после очередного импульса со стороны Трампа. В декабре он в очередной раз упрекнул Украину в том, что тут давно не проводились выборы.

«Я готов к выборам», – сразу отреагировал Зеленский. И призвал депутатов наработать правила выборов во время военного положения.

Читайте также: Выборы в Украине - один из пунктов мирного плана: должны пройти «как можно скорее"

Вскоре на слуху появилась тема референдума, на который Банковая предлагает вынести проект мирного соглашения вместе со всеми его потенциальными спорными пунктами (в частности, относительно территорий).

Всеми этими вопросами и занимается рабочая группа в несколько десятков человек: нардепы, представители Центризбиркома, МИД, эксперты.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия публично установил дедлайн – до конца февраля надо наработать текст законопроекта о выборах, который уже можно будет регистрировать в Раде.

Но дедлайн почти гарантированно будет сорван. Рабочая группа пока провела лишь два заседания в широком составе, сегодня, 12 февраля, пройдет третье. На нем будут представлены итоги работы в семи подгруппах – каждая из которых касается какой-то проблемной темы в организации выборов.

«Если весь этот процесс – ради формального внесения законопроекта, неважно какого качества, то все возможно в Верховной раде. Если говорить про качественный, комплексный продукт – то до конца февраля очень мало шансов успеть», – говорит РБК-Украина член рабочей группы Ольга Айвазовская, глава правления сети «ОПОРА».

Другие собеседники издания с ней согласны. «Мы на самом деле не ограничены дедлайном. Мы привязаны к переговорному процессу, а он, по сути, топчется на месте», – добавляет РБК-Украина собеседник в команде Зеленского.

По его словам, параллельно ставилась и политическая задача – понять, или даже скорее прощупать, возможность проведения выборов во время войны или во время военного положения (когда «шахеды» и ракеты уже не летают, но и мирного соглашения еще нет).

В итоге пока что все согласились – выборы во время активной фазы войны невозможны. «Считайте, мы создаем для русских, грубо говоря, 30 тысяч целей, избирательных участков. Это неправильно, и президент тоже с этим согласен», – говорит РБК-Украина собеседник в окружении Зеленского.

С военным положением чуть сложнее. Изначальная задача Банковой так и звучала – найти путь, как проводить выборы во время военного положения. Пока что путь не нашли.

«В рабочей группе все пришли к консенсусу в том, что выборы во время военного положения не провести. То есть мы говорим о разработке законодательства прежде всего о первых повоенных выборах», – говорит изданию один из собеседников в рабочей группе.

Другой источник чуть менее категоричен. «Очевидно, военное положение таки придется снимать, но надо будет придумать какое-то другое «положение». Под военное положение очень много всего подвязано, та же мобилизация. Если его просто одним махом убрать, все рассыпется», – считает он.

Невозможность проведения выборов во время военного положения была также недавно поддержана ПАСЕ. На сессии 27 января делегаты проголосовали за резолюцию «Выборы во времена кризиса», в которой говорится, что «в соответствии с международными демократическими стандартами выборы не могут проводиться в условиях военного положения».

«Эта резолюция усиливает нашу точку зрения. Плюс, в рабочей группе все сошлись во мнении, что первыми выборами должны стать президентские выборы – логика такова, что их просто проще провести. По таймингу это может выглядеть так: через месяц после окончания военного положения объявляются выборы президента, дальше – шесть месяцев на подготовку и 90 дней на сам избирательный процесс», – объясняет один из источников в рабочей группе.

Этот тайминг, конечно, очень приблизительный, потому что его отправная точка прямо подвязана под конец военного положения. И, следовательно, под несуществующее пока мирное соглашение.

На уровне слухов в политикуме ходит и версия о том, что военное положение может закончится уже в мае. И в таком случае первые повоенные выборы президента пройдут уже осенью.

По словам еще одного информированного собеседника РБК-Украина, не входящего в президентскую команду, речь идет об избирательном процессе в период военного положения, а не после его завершения.

«Ведь просвета в конце войны пока не видно. Поэтому идея – проводить такие выборы во время войны. Вместе с референдумом – это уже идея наших. На период голосования россияне, возможно, дадут обещание не стрелять, что-то по типу воздушного перемирия, но без сизфаера», – считает собеседник.

Отдельный аспект – возможность совмещения президентских выборов с референдумом по этому мирному соглашения. Изначально во власти действительно выступали за такой вариант.

Формальная причина – так будет проще, дешевле и быстрее, чем две последовательные кампании, одна по выборам, другая по референдуму. Политическая причина – референдум может поспособствовать мобилизации лояльного к Зеленскому электората.

Но на заседаниях рабочей группы едва ли не все экспертное сообщество убеждало, что такое совмещение невозможно, что оно противоречит и букве, и духу законодательства.

«Запрещено проводить выборы и референдум одновременно. Это не аргумент, это факт, который есть в законе и под изменение которого голосов нет и не будет в ближайшее время. Если для кого-то это стало открытием – хорошо, но это не про то, как правильно действовать, а про факт, который есть», – говорит РБК-Украина Ольга Айвазовская.

Собеседник в «Слуге народа» в целом соглашается с тем, что совмещать выборы с референдумом неправильно. «Против будет «Евросолидарность», много кто. Но если все будут понимать, что это часть большого мирного пакета, что по-другому сделать невозможно, то, думаю, это пройдет. Хоть и под возмущенные возгласы», – говорит он.

Впрочем, источник сам и указывает на массу законодательных и не только сложностей, которые возникнут в случае одновременного проведения референдума и выборов.

К примеру, по законодательству, такой референдум надо проводить по народной инициативе, собирая миллионы подписей – а это само по себе еще та задача в нынешних условиях. А что в это время будет происходить с избирательной кампанией? Она станет на паузу? Будет продолжаться параллельно?

Есть и масса других вопросов, которые возникают при столкновении реальности, в которой, скажем, существует Белый дом, с реальностью на местах.

К примеру, что делать, если выборы и референдум придется проводить еще до любого мирного соглашения? Отменять военное положение, ведь иначе никак? Но ведь война будет продолжаться.

Что, если россияне пообещают сизфаер на время избирательной кампании и подготовки к референдуму, а потом нарушат его дней за пять-десять до выборов? Все равно проводить голосование, под «шахедами» и ракетами? Ставить все на паузу? Отменять в принципе? А что, если народ на референдуме вообще внезапно проголосует не так, как задумано?

Вразумительных ответов РБК-Украина на эти вопросы ни от кого из собеседников за прошедший год не слышало. Наверное потому, что их не существует в природе. Ясно только то, что при любом из таких сценариев уровень «зрады» в обществе превысит все мыслимые пределы.

Не говоря о том, что может возникнуть замкнутый круг. Когда референдум нельзя будет провести без окончания войны, а конец войны не наступит без референдума.

Хотя Трампа и его команду все эти нюансы точно не волнуют (если они в принципе их понимают), и выборы, и референдум в любом случае придется проводить не в США, а в Украине. Со всеми последствиями.

Рейтинги Зеленского и выборы в Раду

Почти две недели назад, в интервью чешскому телевидению, Зеленский сказал, что иногда задумывается о возможном баллотировании на будущих президентских выборах.

С одной стороны, ранее на подобные «лобовые» вопросы президент обычно отвечал, что сейчас все его мысли заняты войной и борьбой за достижение справедливого мира (хотя и в этот раз он тоже сказал, что все зависит от того, как закончится война).

С другой стороны, в политикуме это заявление некоторые восприняли под совсем другим углом. «У нас внутри некоторые такие: «А чего это он так неуверенно сказал?.. А чего он дает повод подумать, что может и не пойти?..» – рассказывает собеседник РБК-Украина в «Слуге народа».

Как рассказали изданию два собеседника, и в президентской команде, и вне ее, сейчас, по данным закрытой социологии, Зеленский в первом туре ненамного, но обходит своего главного потенциального конкурента, посла в Великобритании Валерия Залужного.

Правда, во втором туре президент все же уступает экс-главкому. По законам выборов, второй тур – это прежде всего борьба не рейтингов, а антирейтингов. А к Зеленскому за все годы его каденции у избирателей могло найтись немало различных претензий.

«Хотя посмотрим, как мы разыграем здесь карту Буданова. Он сейчас набирает, забирает электорат и у Залужного, и у Порошенко, и у различных популярных военных», – говорит собеседник в президентском окружении. Он уверяет, что сейчас есть до 30% украинцев, которые в принципе поддержат любой мир, даже на плохих условиях – для них главное жизнь без «шахедов», ракет и мобилизации.

Если выборы в итоге все же будут означать и окончание войны, то с большой вероятностью значительная часть этих украинцев проголосует за Зеленского. Хотя, конечно, все его оппоненты из различных лагерей будут эксплуатировать потенциальную «плохую мирную сделку» против него.

При этом, рассказывает собеседник издания в президентском окружении, мысль о возможном поражении на выборах уже никто не отбрасывает.

И тогда на повестке дня встанет уже вопрос о выборах в Верховную раду. А это снова переводит внимание на деятельность рабочей группы.

По словам одного из ее участников, итоговые документы, которые она наработает, будут касаться в первую очередь общих принципов выборов в текущих условиях и выборов президента. Вопросы же, касающиеся выборов в парламент, очевидно, будут рассматриваться позже.

«Мы пока не понимаем, что нам будет нужно технологически. Потому что мы не понимаем, в каком формате, и в какой позиции пойдем на выборы в Раду, это зависит от исхода президентских», – говорит собеседник в СН.

Кроме того, уже сейчас возникает вопрос: кто такие «мы». Ведь в той же «Слуге народа» есть разные группы интересов.

«Возникла ситуация, при которой ни у кого нет контрольного пакета голосов для принятия новых правил выборов, но у многих есть блокирующие», – рассказывает собеседник.

В частности, несколько десятков «слуг»-мажоритарщиков регулярно поднимают вопрос о возвращении смешанной, списочно-мажоритарной системы выборов. Хотя на практике это едва ли возможно хотя бы потому, что несколько десятков округов наверняка останутся под оккупацией, и избрать там депутатов будет невозможно даже технически.

Ряду депутатов не нравится нынешняя система с открытыми списками, которая предусматривает активную работу «в полях» во время кампании – они предпочитали бы агитировать народ на YouTube и в Telegram. В «Батькивщине» поддерживают нынешнюю систему и против голосования украинцев за рубежом. В «Довире» ищут пути переизбраться в новый созыв, при отсутствии мажоритарных округов как таковых. И так далее.

В любом случае, поиски компромисса в рамках рабочей группы и не только будут продолжаться.

Главные проблемы выборов

До финального законопроекта о новых правилах выборов еще довольно далеко, но некоторые его параметры уже понятны.

В частности, рассказывают собеседники РБК-Украина, наверняка обойдется без каких-либо радикальных новшеств, вроде электронного голосования или голосования по почте. Главная причина – низкое доверие к таким, необкатанным в Украине технологиям, со стороны избирателей.

Впрочем, для украинских беженцев за рубежом потенциально могут внедрить многодневное голосование. С учетом того, что украинская диаспора из-за полномасштабной войны выросла в разы.

Но иллюзий о том, что проголосуют все, кто этого захочет, нет. «У нас раньше 200 тысяч за рубежом голосовали. Я считаю, если получится проголосовать 500 тысячам – это уже отличный результат», – говорит собеседник в «Слуге народа».

При этом желающим проголосовать за рубежом в любом случае придется самим официально зарегистрироваться. Иначе это может подорвать легитимность всего избирательного процесса как такого, говорит РБК-Украина Ольга Айвазовская. Ведь иначе все эти люди будут включены в списки избирателей на подконтрольной территории Украины.

«Мы понимаем, что за границей сейчас в 20 раз больше людей, чем находится на консульском учете. Явка никогда не равняется 100%, на прошлых национальных выборах в Украине она была 64%. Если находящиеся за границей люди будут учтены в списках здесь, то в итоге мы можем получить явку в 25% – это плохо с точки зрения легитимности», – объясняет Айвазовская.

Навести порядок придется и с внутренне перемещенными лицами, количество которых собеседники РБК-Украина оценивают миллионов в пять – тогда как в реестре ВПЛ их значительно меньше. Сотни тысяч людей до сих числятся избирателями на оккупированных или опустевших прифронтовых территориях.

Частичным решением может стать активная регистрация, с максимальным использованием достижений украинской диджитализации, например, «Дії». «Очевидно, будет какой-то «электронный открепной талон», но итогового решения нет», – говорит собеседник в рабочей группе.

И указывает на еще одну очевидную проблему: значительная часть мужского населения призывного возраста в принципе боится любых контактов с государством, чтобы не попасть в поле зрения ТЦК – и нигде регистрироваться не будет точно.

Что касается военнослужащих, в том числе тех, кто находится на передовой, готового решения также нет. Очевидно, будут создаваться специальные комиссии, членами которых будут сами военные, но пока не решено, кто будет их формировать. И как обеспечить стандарты выборов в таких условиях. «Ищем баланс между демократией и военной реальностью», – говорят в рабочей группе.

Еще один нерешенный вопрос – чуть менее актуальный на президентских выборах, но максимально важный на парламентских и тем более местных – на каких территориях в принципе можно проводить любые выборы.

Речь о множестве населенных пунктов, которые находятся под контролем Украины, но серьезно разрушенных. Ранее решения на этот счет принимались волюнтаристски. Потому в 2020 году в Мариуполе, который был расположен в считанных километрах от линии фронта, местные выборы проходили, а в громадах Луганщины, от тогдашнего фронта далеких – нет.

Сейчас же планируется разработать четкий список критериев, которые касаются не только безопасности, но и инфраструктуры, возможности обеспечить работу комиссий, даже наличия стабильного интернет-покрытия для связи с сервером ЦИК. И исходя из этих критериев определять, где могут, а где не могут пройти выборы.

И это далеко не все прикладные проблемы, которые предстоит решить до выборов, когда бы они ни состоялись. Потому сроки в полгода на подготовку взяты не с потолка.

Впрочем, собеседники РБК-Украина во власти не исключают, что эти сроки придется серьезно урезать. Политическая необходимость в Украине всегда подминала под себя реальность, даже до большой войны. И тем более, ради ее окончания.

Вопрос-ответ (FAQ)

– Действительно ли президент Зеленский скоро объявит о выборах?

Несмотря на инсайды Financial Times, на Банковой это называют «глупой идеей». Президент публично подтвердил: пока нет гарантий безопасности, никаких объявлений о выборах не будет. Дедлайны Вашингтона, который хочет закрыть «украинский кейс» до лета 2026 года из-за своих выборов в Конгресс, сталкиваются с жесткой реальностью на местах.

– Насколько реально провести голосование в мае 2026 года, как того якобы требуют США?

Практически невозможно. Рабочая группа в Раде признала: выборы в разгар активной фазы войны невозможны, так как участки станут мишенями для ударов. Даже если военное положение отменят в мае, на качественную подготовку (реестры избирателей, работа с ВПЛ и беженцами) по закону и логике требуется не менее полугода.

– Готовит ли власть референдум по мирному соглашению одновременно с выборами президента?

Такая идея обсуждалась для мобилизации электората, но эксперты и оппозиция выступают резко против. Закон прямо запрещает совмещать выборы и референдум. Кроме того, остается открытым вопрос: что делать, если народ проголосует против мирной сделки? Ответов на него нет.

– Каковы шансы Владимира Зеленского на переизбрание согласно закрытым опросам?

Ситуация неоднозначная. По данным закрытой социологии, Зеленский обходит Валерия Залужного в первом туре, но уступает ему во втором из-за накопленного антирейтинга. Но запрос части общества на «мир на любых условиях» электорально играет президенту на руку.

– Какие главные технические проблемы мешают провести честные выборы сейчас?

Миллионы беженцев за рубежом (которых трудно верифицировать), учет миллионов ВПЛ внутри страны и голосование военных на передовой. Также существует проблема «активной регистрации»: многие мужчины призывного возраста боятся передавать данные государству, чтобы не попасть в поле зрения ТЦК. Это ставит под угрозу явку на выборах и их легитимность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com