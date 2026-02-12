В Минске подросток несколько часов бросал в чужой BMW кирпичи, дорожные знаки и другие предметы 11 12.02.2026, 10:41

иллюстративное фото

А после того, как разбил стекло, залез в салон и уснул.

Уголовное дело за хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества возбудили в отношении 17-летнего парня, который на служебной стоянке разгромил припаркованный BMW. Подробности расследования сообщили в Следственном комитете, пишет «Зеркало».

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Житель Минской области приехал в столицу, чтобы навестить сестру. Когда оказалось, что девушка занята, он направился домой к приятелю, где выпил спиртное.

Затем подросток вышел на улицу и оказался у служебной парковки одного из минских предприятий. Повредив замок ограждения, он проник на территорию объекта. Там его внимание привлек кроссовер BMW. Он попробовал открыть дверь, но та была заперта.

Тогда юный гость столицы «нанес не менее 40 ударов руками и ногами по автомобилю, на протяжении нескольких часов бросал в него кирпичи, дорожные знаки предприятия, а также мешок с песчано-солевой смесью». В конечном итоге заднее стекло не выдержало натиска и разбилось. Через него несовершеннолетний и проник автомобиль, сел на водительское сиденье, а после уснул.

«Спустя время его разбудил владелец машины. Обвиняемый не смог пояснить мотивы своего поступка, ссылаясь на то, что не помнит произошедшего из-за выпитого алкоголя», — сообщили в Следственном комитете.

Причиненный автомобилю ущерб оценили в 24 тысячи рублей. Родители несовершеннолетнего его полностью возместили.

Действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).

