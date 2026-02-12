В Минсвязи придумали дикое «объяснение» для ограничения белорусам мобильного интернета

В Минсвязи придумали дикое «объяснение» для ограничения белорусам мобильного интернета46
- 12.02.2026, 11:11
Нашли «виноватых» с сумками, ящиками и чемоданами.
В Министерстве связи и информатизации «объяснили», для чего в Беларуси решили ввести строгие ограничения на мобильный интернет по объему безлимитного трафика и скорости передачи данных и когда установленные лимиты в 30 Гб и 1 Мбит/с могут увеличить, пишет «Телеграф» .
Для того, чтобы объяснить, как будет работать постановление Минсвязи №38 от 22 декабря 2025 года, которое официально вступит в силу уже через полторы недели, в Палате представителей устроили тематический круглый стол.
Выступая на нем, консультант управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи Никита Климович заявил, что дешевые безлимитные тарифы мобильных операторов привели к «бесконтрольному потреблению трафика отдельными абонентами» - на тысячи гигабайт. Из-за такой нагрузки на сеть качество связи падает у большинства абонентов.
Для наглядности Климович привел «образный пример», показывающий, почему такую ситуацию в ведомстве считают несправедливой по отношению к большинству абонентов.
«Зима, холод, вы стоите на переполненной остановке и ждете автобуса. У всех в руках одинаковые билеты за 1 рубль. Автобус подъезжает, вперед выходит человек с кучей сумок, ящиков и чемоданов. Он забирает все место, автобус уезжает, а вы остаетесь. Вы все оплатили услугу, но воспользоваться ей смог только один», - объяснил консультант.
Согласно статистике ведомства, сейчас порядка 85% белорусов, пользующихся мобильным интернетом, потребляют меньше установленного по новому законодательству лимита в 30 Гб, «съедая» всего 1/3 месячного объема трафика. Остальные 2/3 потребляют оставшееся меньшинство - 15% абонентов.
«Таким образом, сейчас 85% платят за 15%», - заявил Климович.
Вводимые ограничения же призваны сбалансировать нагрузку на сеть, а тем, кому выделенного лимита в 30 Гб будет не хватать, придется доплачивать за дополнительный объем на неограниченной скорости - такую услугу (условно называемой «турбо-кнопкой») Минсвязи разрешило предоставлять мобильным операторам, как и прежде.
Впрочем, в Минсвязи не исключили, что сами лимиты - и месячный объем безлимита в 30 Гб, и ограничение скорости в 1 Мбит/с после достижения этого лимита - в будущем увеличат.
«С развитием сетей, внедрением новых технологий и ростом потребления лимиты в 30 Гб и 1 Мбит/с могут пересмотреть в сторону увеличения», - пообещал Климович.