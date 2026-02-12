Bloomberg: В войне произошел показательный перелом 2 12.02.2026, 11:23

Важно, чтобы Киев поддерживал эту динамику.

В течение января потери российских войск на 9 тыс. превысили возможности РФ по пополнению личного состава.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

Источники издания отметили, что в январе 2026 года россияне не смогли достичь значительных территориальных успехов, несмотря на большие потери.

В декабре армия РФ потеряла 35 тыс. человек, что примерно вдвое превышает среднемесячный показатель 2025 года, рассчитанный НАТО.

Bloomberg напоминает, что министр обороны Украины Федоров определил стратегию, предусматривающую ликвидацию до 50 тыс. оккупантов в месяц. Украина считает, что такой уровень потерь затруднит пополнение войск без объявления диктатором Путиным новой волны мобилизации.

Западные чиновники говорят, что в декабре потери РФ примерно равнялись количеству новобранцев, которых удавалось набирать ежемесячно. Это свидетельствует о том, что стратегия Украины, вероятно, имела определенный успех. Однако стоит еще оценить, сможет ли Киев поддерживать такую динамику.

По словам чиновников, при нынешних темпах российским войскам понадобится еще два года, чтобы полностью захватить Донецкую область.

Западные партнеры объясняют рост летальности прогрессом Украины в применении беспилотных систем.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com