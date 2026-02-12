Представлен самый оригинальный и эпатажный Mercedes 600 1 12.02.2026, 11:33

Авто подошло бы семье Адамсов.

Классический Mercedes 600 1971 года получил новую жизнь. Его превратили в сумасшедший 800-сильный лимузин, который подошел бы семье Адамсов.

Экстравагантный тюнинг Mercedes 600 W100 выполнило ателье S-Klub LA. О проекте, который назвали Final boss («Финальный босс»), рассказывает сайт Motor1.

Для доработки выбрали заброшенный Mercedes 600 1971 года, который обнаружили в Техасе. Его кузов установили на шасси современного Mercedes-AMG S63 E-Performance. Это оказалось на удивление несложно, ведь два автомобиля имеют почти одинаковые размеры.

Mercedes S63 AMG поделился кожаным салоном, а также 802-сильной плагин-гибридной установкой с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором, у него позаимствовали и пневмоподвеску и тормоза. В багажнике установили динамики аудиосистемы.

К тому же, дизайн Mercedes 600 стал более экстравагантным — авто напоминает американские хот-роды. Кузов занизили, крылья расширили, установили более агрессивные бамперы, обвес и огромное антикрыло. Кроме того, появились современные светодиодные фары и новые колесные диски с низкопрофильной резиной Toyo. Решетку радиатора украсили большим логотипом Mercedes.

