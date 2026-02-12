Кремль подготовил для россиян «сюрприз» в 2027 году 4 Александр Невзоров

12.02.2026, 11:41

12,876

Медным тазом накроется благополучие бессчетного количества семей.

Те россияне что не успеют разориться и полностью обнищать в 2026-ом году не должны «вешать нос». У них все впереди. Волшебное окно возможностей откроется в 2027-ом.

Этот год гарантирует бизнесу ту самую «суму» от которой «не надо зарекаться».Решение о введении НДС в 22% накроет медным тазом благополучие бессчетного количества семей. Уже сейчас можно готовиться к новой реальности и учить детишек не фигурному катанию, а грамотной сортировке мелочи в кепке и жалостным песням.

«Минпромторг предложил ввести полный НДС 22% на иностранные товары с 2027 года. Минпромторг предложил с 1 января 2027 года установить НДС в размере 22% на иностранные товары. Об этом глава ведомства Антон Алиханов поведал на заседании комитета Госдумы по промышленной политике.В министерстве заявили, что мера должна уравнять условия для российских и зарубежных продавцов. Ставку предлагается ввести сразу в полном объеме, без переходного периода».

Ход, надо сказать, грамотный и «далеко идущий». Сделав десяток миллионов россиян нищебродами, режим получит отчаявшихся людей, для которых окопы будут единственным средством накормить своих детей.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com