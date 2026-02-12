20 мая 2026, среда, 11:54
Кремль подготовил для россиян «сюрприз» в 2027 году

4
  • Александр Невзоров
  • 12.02.2026, 11:41
  • 12,876
Медным тазом накроется благополучие бессчетного количества семей.

Те россияне что не успеют разориться и полностью обнищать в 2026-ом году не должны «вешать нос». У них все впереди. Волшебное окно возможностей откроется в 2027-ом.

Этот год гарантирует бизнесу ту самую «суму» от которой «не надо зарекаться».Решение о введении НДС в 22% накроет медным тазом благополучие бессчетного количества семей. Уже сейчас можно готовиться к новой реальности и учить детишек не фигурному катанию, а грамотной сортировке мелочи в кепке и жалостным песням.

«Минпромторг предложил ввести полный НДС 22% на иностранные товары с 2027 года. Минпромторг предложил с 1 января 2027 года установить НДС в размере 22% на иностранные товары. Об этом глава ведомства Антон Алиханов поведал на заседании комитета Госдумы по промышленной политике.В министерстве заявили, что мера должна уравнять условия для российских и зарубежных продавцов. Ставку предлагается ввести сразу в полном объеме, без переходного периода».

Ход, надо сказать, грамотный и «далеко идущий». Сделав десяток миллионов россиян нищебродами, режим получит отчаявшихся людей, для которых окопы будут единственным средством накормить своих детей.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
