За 1700 километров от Украины: дроны атаковали НПЗ в Ухте

За 1700 километров от Украины: дроны атаковали НПЗ в Ухте6
- 12.02.2026, 11:56
В городе прогремело несколько взрывов и вспыхнул пожар.
В российской Ухте, что в республике Коми, утром под атакой дронов был НПЗ «Лукойл». В городе прогремело несколько взрывов, возник пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
В Ухте, согласно кадрам очевидцев, под атакой находился Ухтинский нефтеперерабатывающий завод - «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Над местом попадания беспилотников поднимается густой черный дым.
Также сообщается, что в местном ТЦ «Ярмарка» объявили эвакуацию, по всему городу слышен звук сирен. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога, а в аэропорту Ухты ввели временные ограничения на полеты.
Что известно о НПЗ в Ухте
Завод был основан в 1933 году. С 1999 года завод входит в состав «Лукойла». НПЗ потребляет продукцию местных месторождений Тимано-Печорского бассейна. Сейчас основные часть сырья поступает по магистральному нефтепроводу Уса - Ухта. Определенные объемы ресурса получают через нефтепровод местного значения длиной 65 километров Тебук - Ухта.
В 2020 году НПЗ переработал около 2 млн тонн нефти. Доставка тяжелой нефти Ярезского месторождения осуществлялась в железнодорожных цистернах. Продукцию НПЗ вывозят железнодорожным транспортом.