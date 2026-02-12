Глава Гомеля озадачил белорусских водителей 2 12.02.2026, 12:01

Чиновник пообещал, что автомобили «уберут».

Автомобили, которые мешают уборке снега, принудительно эвакуируются на охраняемую стоянку. Об этом рассказал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов, пишет «Зеркало».

Градоначальник посоветовал автовладельцам, которые вынуждены оставить свои транспортные средства на обочине на долгое время в условиях снегопада, положить под стеклом номер мобильного телефона.

«Не мешайте городу бороться со снегом. Уберите автомобиль — или его уберут за вас», — пригрозил Владимир Привалов.

