Кремль содрогается в ожидании успеха США на Южном Кавказе 4 12.02.2026, 12:04

Российские СМИ пишут о «разочаровании и беспомощности» властей.

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнс в Армению и Азербайджан 9–11 февраля стал первым столь высокоуровневым посещением Еревана. Визит обозначил новый баланс сил в регионе — явно не в пользу Москвы. США уверенно расширяют присутствие в зоне, которую Кремль традиционно называет своим «ближним зарубежьем», пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Российская газета «Коммерсант» охарактеризовала визит как удар по Москве, отмечая «разочарование и чувство беспомощности». Главная причина ослабления российских позиций, по мнению издания, — чрезмерная вовлеченность в войну против Украины.

США не планируют военного присутствия, но активно наращивают экономическое влияние. Армения и США подписали соглашение о ядерном сотрудничестве, которое открывает путь к инвестициям на сумму до $9 млрд и конкурирует с «Росатомом» за строительство новых реакторов. В то же время Ереван может попытаться сбалансировать политику и подписать отдельное соглашение с российской стороной.

Армения также договорилась о закупке американских беспилотников V-BAT на $11 млн и расширении сотрудничества в области ИИ и полупроводников. Вашингтон заявил, что Армения сможет приобретать графические процессоры NVIDIA.

В Азербайджане Вэнс подписал «Хартию стратегического партнерства». Переговоры касались энергетики, поставок электроэнергии и проекта TRIPP — американского транспортного коридора, который в перспективе должен связать Турцию и Каспийское море.

США усиливают позиции в регионе, который образует северный фланг Ирана. Осинт-аналитики зафиксировали более 20 крупных американских военно-транспортных самолетов, прибывших в Армению и Азербайджан до 9 февраля.

Вашингтон также активизировал посредничество в мирном процессе между Баку и Ереваном, фактически вытеснив Россию, чьи позиции в регионе заметно ослабли.

США стремительно укрепляют влияние на Южном Кавказе. Москва же, похоже, до сих пор не выработала внятный ответ.

