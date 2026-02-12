Что можно купить на ужин в Беларуси за 1 рубль 7 12.02.2026, 12:19

Необычный эксперимент.

Что поесть, если до зарплаты остался 1 рубль? Кажется, что вариантов по цене жетончика в метро в магазинах продается немного. Будут ли продавцы косо смотреть в ответ на просьбу отрезать ломтик колбасы. Не откажутся ли весы взвесить одну-единственную конфету? Как вообще выглядит рубль в виде оливье на тарелке, разбирался onliner.by.

Однако даже лапша быстрого приготовления известных марок по цене превышает лимит: она в диапазоне 1,3—2 рубля. В морозильных ларях на глаза попадаются крупные сырники на развес — одна штука выглядит как эффективное оружие против голода. Но весы выбивают на этикетке предательские 1,5 рубля.

Цель на сегодня — найти в магазине хотя бы три варианта, что можно съесть, если в кармане всего рубль. По задумке еду подбираем на ужин, а значит, она должна быть хоть немного сытной — чтобы выключить или хотя бы приглушить голодно урчащий желудок.

Начинаем с отдела пельменей в одном из крупных минских супермаркетов. Готовые фабричные упаковки не наш вариант, там нужен более крупный бюджет — хотя бы рублей 5. По акции продаются замороженные пельмени со свининой собственного производства. Взвешиваем горсть — и сильно промахиваемся мимо бюджета в рубль. Победное 0,99 рубля весы выдают спустя еще несколько взвешиваний — и первая съедобная альтернатива жетончику в метро занимает место в корзине.

В молочном и хлебном отделах заметно, что ужин формата «бутылка кефира + полбатона» на сегодня отменяется: он требует хотя бы 3 рублей в кошельке. Брикетом творога поужинать тоже не получится: все они дороже рубля.

Тем не менее несколько вариантов есть. Во-первых, 100‑граммовая булочка, цена которой — ровно 1 рубль. Удивительно точное попадание в экспериментальный бюджет. Булочка на вид объемная, сдобная, посыпана сахарной пудрой. Бонусом еще и теплая, а это обеденное время буднего дня.

Во-вторых, есть еще одна булочку весом 50 граммов за 45 копеек. Пару ей составит пакетик сухого молока за 46 копеек. Его упаковка похожа на растворимый кофе, в ней 25 граммов продукта. Конкретно этот сделан в Рогачеве. А вот любые варианты обычного молока уже получаются мимо заданного бюджета, даже детское.

Кстати, о детском. Кефир с такой надписью тоже оказывается у нас в корзине. Возле прилавка немного спорим, какой именно взять: рядом стоят две похожие упаковки с разницей в пару копеек.

Ценовая логика подсказывает взять подешевле, а практическая — подороже: вес продукта больше, цена за миллилитр выходит меньше.

Напарник кефира должен уложиться в 27 копеек — задача ощущается как непростая. Арахис в карамели — его удается отмерить со второй попытки, укладываемся в 22 копейки. Это 16 граммов, если что.

Макароны быстрого приготовления ценой до 1 рубля тоже удается найти — вермишель за 71 копейку. «На сдачу конфеты — по цене за килограмм. Но три конфеты «Коровка» — оказывается слишком дорого. Одна? И вписываемся в бюджет: весит она 16 граммов и стоит 17 копеек.

Дальше — кулинария. Кажется, на роль рублевого ужина может подойти какой-то сытный многокомпонентный салат, поэтому обращаемся к продавцу с просьбой взвесить его на рубль. «Это будет мало, вот примерно столько», — предупреждает женщина, чертя лопаткой линию на миске с салатом.

Но он довольно точно укладывается в бюджет: 58 граммов, 93 копейки.

Потом отварная гречку — тут фраза «Дайте, пожалуйста, на рубль» вообще не удивляет продавца — в пакете быстро оказывается порция, которая может занять бо́льшую часть обычной тарелки. Тут 142 грамма на 98 копеек.

На соседнем прилавке жареные пирожки — дешевле всех те, что с фруктовой начинкой.

Продавец, кажется, с азартом ищет пирожок поменьше — и попадает в яблочко: 99 копеек, ровно 100 граммов продукта.

Следующая находка в кафе супермаркета — там продаются тостовый хлеб по кусочкам, порционная сметана и сахар — они станут бутербродом со вкусом детства. Хлеба два ломтика — 72 копейки. Дополнение комплекту в отделе с фруктами.

Мандарины дороже яблок в пересчете на килограммы, но есть маленькие и легкие: 21 копейка — и один из них наш.

Продавец говорит, что точно колбасу не угадает, но даже навскидку ее опытный взгляд определяет габариты кусочка, который оставит в рубле место гарниру. С одной сосиской вообще все довольно легко. 72 и 40 копеек соответственно.

Дополняем эти варианты овощами из борщевого набора. Капуста и свекла отбор не проходят: каждый овощ довольно крупный и тяжелый. Так что к кусочку колбасы берем несколько клубней картошки, а к сосиске — картошку, морковку и луковицу.

В этом отделе овощи тоже взвешивает продавец — естественно, с первого раза идеально отмерить все в рубль нам не удается. Луковица, кстати, обошлась в 7 копеек. Морковка за 14 копеек, а картошки два кулька — за 33 и 41 копейку.

Вся закупка обошлась в 11,45 рубля, не считая пакета (он, кстати, занял даже больше половины бюджета в рубль).

