«Американцы дожмут российскую нефтянку» 1 12.02.2026, 12:21

Эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ.

США дожмут Индию, чтобы та отказалась от покупки нефти страны-агрессора России. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, США уже начали давить на российский танкерный флот, который обслуживал РФ, Венесуэлу и Иран одновременно. Также у американцев появился доступ к венесуэльской нефти и они хотят обеспечить ее гарантированный сбыт, чтобы компании США могли в эту сферу инвестировать.

«Поэтому во всем, что касается нефти, в решимости США можно не сомневаться. И Индию американцы дожмут, у них есть для этого рычаги давления. В отличие от Китая, который, наоборот, имеет рычаг давления на США», - отметил Загородний.

Единственный вопрос, который остается открытым - на каких условиях Индия полностью прекратит покупать российскую нефть.

