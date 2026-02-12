20 мая 2026, среда, 13:24
Гендиректор гомельского предприятия похитил вместе с сообщником $500 тысяч

14
  12.02.2026, 12:31
  • 7,960
Виктор Пивоваров

Деньги тратили на личные нужды.

Гомельская милиция вместе с Комитетом госконтроля выявили схему хищения денежных средств на госпредприятии легкой промышленности региона, заявило МВД 12 февраля. Утверждается, что 51-летний генеральный директор в сговоре с 46-летним руководителем коммерческой структуры организовал фиктивную поставку сырья в адрес своей организации.

По информации МВД, с помощью схемы по проведению процедур закупок комплектующих менее чем за три года сообщники похитили около 1,4 миллиона рублей (почти 500 тыс. долларов). Деньги тратили на личные нужды: покупку дорогостоящих авто, оборудования, благоустройство и строительство частных домов.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигуранты арестованы, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Другие подробности не сообщаются, но на кадрах — обувное предприятие, договор на поставку накладок из вспененной резины, подошва с фирменным логотипом.

Как выяснил «Флагшток», речь, скорее всего, идет о предприятии концерна «Беллегпром» — ОАО «Труд», которое расположено в центре Гомеля и занимается производством спецобуви, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Логотип именно этой фабрики показан в видео МВД. На звонок «Флагштока» на предприятии ответили, что генеральный директор Виктор Пивоваров якобы находится в отпуске и связаться с ним пока никак нельзя.

