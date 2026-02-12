МОК дисквалифицировал с Олимпиады украинца Гераскевича со «Шлемом памяти» 20 12.02.2026, 12:30

Спортсмена отстранили от соревнований.

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который хотел выступить на зимней Олимпиаде в Италии в шлеме с изображением погибших на войне украинских спортсменов.

Об этом сообщает IBSF.

Гераскевич после приезда в Италию на зимнюю Олимпиаду тренировался в шлеме с изображением погибших на войне украинских спортсменов.

Этот защитный элемент амуниции украинского скелетониста в СМИ называют «Шлемом памяти» (да и сам украинец так позиционирует свой шлем).

МОК официально запретил Гераскевичу выступать на зимней Олимпиаде в Италии в «Шлеме памяти». Утверждалось, что это якобы можно расценивать как «политическую акцию».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку украинского скелетониста. Его также поддержали все украинцы, а также многие жители других стран мира.

Гераскевич перед стартом соревнований скелетонистов заявил, что не хотел скандала на Олимпиаде, но его устроил МОК «своей интерпретацией правил, которые многие считают дискриминационными».

После этого его дисквалифицировали по решению жюри IBSF «за отказ соблюдать руководство МОК по самовыражению спортсменов» во время Олимпийских игр.

Напомним, Гераскевич выступает за сборную Украины с 2016 года. На Олимпийских играх и на чемпионатах мира он занимал достаточно высокие места.

