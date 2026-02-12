Путину показали силу 6 Игорь Семиволос

12.02.2026, 12:48

Трамп и Вэнс зашли на «задний двор» Кремля, как к себе домой.

Визит Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан (9−11 февраля 2026 года) стал историческим событием, поскольку это первый случай, когда действующий вице-президент США посетил обе эти страны. Эта поездка является логическим продолжением стратегии администрации Трампа по вытеснению влияния России и Ирана с Южного Кавказа через экономические и технологические рычаги. Визит в Ереван имел подчеркнуто символический и прагматический характер.

Главная новость — подписание соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома. США пообещали инвестиции до $9 млрд (начальные $5 млрд на экспорт технологий + $4 млрд на обслуживание). Цель — заменить старую советскую АЭС американскими малыми модульными реакторами, что фактически обрывает энергетическую зависимость Армении от РФ. Впервые Армения официально закупила американские оборонные системы — БпЛА V-BAT от компании Shield AI. Анонсирован второй этап проекта суперкомпьютера на базе 41 000 процессоров NVIDIA.

Во время визита произошел дипломатический конфуз. Сообщение о посещении мемориала Цицернакаберд с упоминанием о геноциде армян было впоследствии удалено из социальной сети Х, вероятно, ради сохранения баланса перед визитом в Баку. Это, в свою очередь, вызвало возмущение армянской диаспоры.

В Баку Вэнса встретили с большим размахом, что подчеркнуло роль Азербайджана как ключевого энергетического и логистического хаба. Стороны подписали Хартию о стратегическом партнерстве, охватывающую безопасность, ИИ и торговлю. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже назвал это «новой эрой» в отношениях. Кроме того, США пообещали передать Азербайджану военные катера для защиты территориальных вод в Каспийском море.

Центральной темой обоих визитов было продвижение коридора TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) — это тот самый «Зангезурский коридор», но под американским брендом.

Что, собственно, мы можем вынести из этого визита для себя? Очевидно, Пашинян пытается изменить геополитическое позиционирование Армении. Теперь он делает ставку на США как на гаранта технологического выживания. Однако передача контроля над коридором TRIPP американцам — это огромная уступка суверенитета в обмен на безопасность.

Алиев, в свою очередь, мастерски использует «транзакционный» подход Трампа. Его стратегическая культура — это балансирование. Получив катера и признание своей роли от США, он одновременно остается «своим» для Эрдогана и не разрывает окончательно связи с Москвой.

Для США этот визит — демонстрация силы. Трамп и Вэнс показывают, что могут «зайти на задний двор Путина» и предложить условия, от которых сложно отказаться.

Игорь Семиволос, «Фейсбук»

