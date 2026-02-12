20 мая 2026, среда, 13:25
6
  • 12.02.2026, 12:58
  • 6,250
В творческом пространстве «Парасон» задержали как минимум трех человек

Они на Окрестина.

Во время налёта силовиков на творческое пространство «Парасон» в Минске были задержаны как минимум три человека.

По информации правозащитного центра «Весна», их отправили в изолятор временного содержания на Окрестина. В чем их обвиняют — неизвестно.

Арт-пространство «Парасон» занимается пропагандой белорусской культуры. На его сайте отмечается, что каждую неделю в «Парасоне» проходят курсы народных ремесел и лекции с самыми разными гостями: «Разговариваем по-белорусски об истории, кино, театре и других интересностях из гуманитарного мира».

