В творческом пространстве «Парасон» задержали как минимум трех человек
- 12.02.2026, 12:58
Они на Окрестина.
Во время налёта силовиков на творческое пространство «Парасон» в Минске были задержаны как минимум три человека.
По информации правозащитного центра «Весна», их отправили в изолятор временного содержания на Окрестина. В чем их обвиняют — неизвестно.
Арт-пространство «Парасон» занимается пропагандой белорусской культуры. На его сайте отмечается, что каждую неделю в «Парасоне» проходят курсы народных ремесел и лекции с самыми разными гостями: «Разговариваем по-белорусски об истории, кино, театре и других интересностях из гуманитарного мира».