Более тысячи ракет: Британия существенно усилит ПВО Украины

Более тысячи ракет: Британия существенно усилит ПВО Украины2
- 12.02.2026, 12:59
- 2,908
Министр обороны Великобритании раскрыл подробности.
Великобритания в ближайшее время передаст Украине большой пакет усиления противовоздушной обороны, в который войдет около тысячи ракет.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает Sky News.
«Великобритания объявляет о выделении оборонного пакета в размере более 574 млн евро на противовоздушную оборону и ракеты для Украины», - заявил Гили.
По его словам, Великобритания впервые внесет большой транш для закупки оружия для ВСУ по программе PURL. Также еще тысячу легких многоцелевых ракет для систем ПВО, изготовленных в Белфасте, будет доставлено Украине по отдельному соглашению на 448 млн евро.
«Приближаясь к пятому году полномасштабного вторжения РФ в Украину, Великобритания и наши союзники больше, чем когда-либо, преданы поддержке Украины», - добавил он.