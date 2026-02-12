Белорусские власти показали сбитый российский «Шахед» 7 12.02.2026, 13:13

9,886

Фотофакт.

Телеграм-канал правительства Беларуси показал беспилотник, сбитый «в ходе практических испытаний» над территорией нашей страны.

Им оказалась российская «Гербера» с закрашенными опознавательными знаками.

Такие беспилотники массово залетают в Беларусь с территории Украины во время российских массированных атак, пишет «Флагшток».

Примечательно, что противодействовать российским БпЛА предлагается с помощью российских и белорусских разработок. Вероятно, имеется в виду неизвестный зенитный FPV-дрон с оранжевым корпусом в руках у министра Виктора Хренина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com