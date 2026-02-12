Белорусские власти показали сбитый российский «Шахед»7
- 12.02.2026, 13:13
- 9,886
Фотофакт.
Телеграм-канал правительства Беларуси показал беспилотник, сбитый «в ходе практических испытаний» над территорией нашей страны.
Им оказалась российская «Гербера» с закрашенными опознавательными знаками.
Такие беспилотники массово залетают в Беларусь с территории Украины во время российских массированных атак, пишет «Флагшток».
Примечательно, что противодействовать российским БпЛА предлагается с помощью российских и белорусских разработок. Вероятно, имеется в виду неизвестный зенитный FPV-дрон с оранжевым корпусом в руках у министра Виктора Хренина.