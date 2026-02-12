Ученые зафиксировали беспрецедентное явление в космосе 5 12.02.2026, 13:51

Комета неожиданно изменила направление вращения.

Астрономы зафиксировали беспрецедентное явление: комета 41P/Таттл — Джакабини — Кресак внезапно остановила вращение, а затем развернулась и начала крутиться в противоположном направлении. Такое поведение небесного тела впервые наблюдается в Солнечной системе, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Комету изучил астроном Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, использовав снимки телескопа «Хаббл», сделанные в 2017 году. Ранее специалисты замечали, что скорость вращения кометы резко падала, но новые данные показали: между маем и декабрем 2017 года вращение полностью остановилось и сменило направление.

Причина — мощные газовые выбросы, которые создают реактивную тягу, подобную струе из шланга. Такие «джеты» формируются, когда поверхность кометы нагревается при приближении к Солнцу, и лед переходит в газ. Обычно это вызывает лишь незначительные изменения периода вращения — на минуты. Но 41P изменила скорость с 20 часов до 46 часов, а затем — до 14 часов, что является рекордом.

Ученые считают, что подобные процессы могут объяснить исчезновение малых комет. Если реактивные выбросы ускоряют вращение слишком сильно, объект может разрушиться под воздействием центробежной силы. «Кометы, возможно, буквально разлетаются из-за собственного вращения», — говорит Джуитт.

41P вновь приблизится к Солнцу в 2028 году, и астрономы рассчитывают продолжить наблюдения. Ожидается, что новые телескопы, включая обсерваторию «Веры Рубин» в Чили, помогут выявить и другие кометы, переживающие столь же хаотические изменения.

