У Путина сделали заявление по переговорам с Украиной в США 2 12.02.2026, 13:47

Дмитрий Песков

Песков рассказал о следующем раунде.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной в США состоится «уже скоро».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Слова спикера Кремля прозвучали в ответ на вопрос о том, есть ли у РФ понимание относительно места и даты проведения переговоров, учитывая согласие Украины провести встречу в Майами на следующей неделе.

«Мы рассчитываем, что второй раунд состоится уже скоро. Точнее, это уже будет третий. Следующий раунд состоится уже скоро», - подчеркнул Песков.

