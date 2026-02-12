У Путина сделали заявление по переговорам с Украиной в США
- 12.02.2026, 13:47
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной в США состоится «уже скоро».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Слова спикера Кремля прозвучали в ответ на вопрос о том, есть ли у РФ понимание относительно места и даты проведения переговоров, учитывая согласие Украины провести встречу в Майами на следующей неделе.
«Мы рассчитываем, что второй раунд состоится уже скоро. Точнее, это уже будет третий. Следующий раунд состоится уже скоро», - подчеркнул Песков.