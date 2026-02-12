Имя в истории 3 Борислав Береза

12.02.2026, 14:00

Украинец Гераскевич пошел на принцип и уже этим победил.

Спортивная жизнь быстротечна. А если добавить к этому возможность получения травм и непопадания на статусные соревнования из-за проигрышей, то выход на Олимпиаду — это мечта, к которой многие идут, но она остается несбыточной. Поэтому, когда спортсмен, которому удалось попасть на Олимпиаду через отсевы, показывает, что для него принципы — не слова, а ценность, от которой он не будет отказываться, то это вызывает уважение.

Да, Гераскевич пошел на принцип и этим оставил свое имя в истории. Потому что шлем памяти теперь будет в учебниках истории как часть украинского противостояния России и наглядный пример самоопределения украинца.

Понимал ли украинский скелетонист Владислав Гераскевич, что его принципы и мировоззрение помешают ему принять участие в Олимпийских играх-2026 из-за дисквалификации? 100%. Но благодаря ему образы украинских спортсменов, убитых россиянами, появились на Олимпиаде. Он положил свое участие в соревнованиях, к которым готовился несколько лет, на алтарь принципов. И уже этим победил. Для всех нас он уже Чемпион.

Международный олимпийский комитет запретил Гераскевичу использовать этот элемент экипировки во время соревнований, но не смог запретить ему быть достойным уважения украинцев. Такие действия и решения вдохновляют и объединяют общество, потому что нравственность действий Гераскевича разительно отличается от действий Ермака, Миндича, Баканова и других. Большинство восхищается действиями Гераскевича, а не тем, что совершили люди без чести и достоинства.

И единственного, чего мне не хватает в этой истории — публичной поддержки украинского спортсмена нашими представителями МОК. Где публичные заявления и протесты Валерия Борзова и Сергея Бубки. Они большие прославленные спортсмены, которые много десятилетий представляют Украину в МОК. Но если они не могут или не хотят вспомнить, что они должны отстаивать интересы Украины в этой организации, то может время их заменить на тех, кто будет это делать? И это единственное, к чему у меня есть вопросы. Да, я знаю, что есть правила. Но есть буква закона и есть дух закона. И об этом не стоит забывать, как и о том, что правила можно менять. Особенно, когда на кону — справедливость и достоинство.

А Владиславу Гераскевичу спасибо. Принципы очень дорогое удовольствие и не все могут их себе позволить. Он смог. За это уважение!

Борислав Береза, «Фейсбук»

