Ким Чен Ын готовит малолетнюю дочь на роль преемника

Ким Чен Ын готовит малолетнюю дочь на роль преемника11
- 12.02.2026, 14:10
Разведка Южной Кореи узнала подробности.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ин планирует сделать своей преемницей дочь Ким Чу Е. Девочка родилась в 2013 году.
Об этом сообщает Yonhap.
По данным разведки Южной Кореи (NIS), признаки активного участия Чу Е в государственных мероприятиях, в частности годовщина основания Корейской народной армии и визит в Кымсусанский дворец Солнца, свидетельствуют о ее выходе на стадию «назначения преемницей».
Ранее девочку оценивали как «наиболее вероятную преемницу».
«Поскольку Ким Чу Е демонстрировала присутствие на ключевых мероприятиях и высказывала свое мнение относительно государственной политики, NIS считает, что она теперь вступила в стадию назначения преемницей», - говорится в статье.
Агентство также сообщило, что будет следить за участием Чу Е в предстоящем партийном съезде в конце февраля.
В случае ее появления или присвоения официального титула спекуляции относительно преемственности могут усилиться.
По данным разведки, дочь диктатора КНДР родилась в 2013 году.