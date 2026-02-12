20 мая 2026, среда, 15:00
Ким Чен Ын готовит малолетнюю дочь на роль преемника

11
  • 12.02.2026, 14:10
  • 6,118
Ким Чен Ин

Разведка Южной Кореи узнала подробности.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ин планирует сделать своей преемницей дочь Ким Чу Е. Девочка родилась в 2013 году.

Об этом сообщает Yonhap.

По данным разведки Южной Кореи (NIS), признаки активного участия Чу Е в государственных мероприятиях, в частности годовщина основания Корейской народной армии и визит в Кымсусанский дворец Солнца, свидетельствуют о ее выходе на стадию «назначения преемницей».

Ранее девочку оценивали как «наиболее вероятную преемницу».

«Поскольку Ким Чу Е демонстрировала присутствие на ключевых мероприятиях и высказывала свое мнение относительно государственной политики, NIS считает, что она теперь вступила в стадию назначения преемницей», - говорится в статье.

Агентство также сообщило, что будет следить за участием Чу Е в предстоящем партийном съезде в конце февраля.

В случае ее появления или присвоения официального титула спекуляции относительно преемственности могут усилиться.

По данным разведки, дочь диктатора КНДР родилась в 2013 году.

Написать комментарий 11

