Ким Чен Ын готовит малолетнюю дочь на роль преемника 11 12.02.2026, 14:10

6,118

Ким Чен Ин

Разведка Южной Кореи узнала подробности.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ин планирует сделать своей преемницей дочь Ким Чу Е. Девочка родилась в 2013 году.

Об этом сообщает Yonhap.

По данным разведки Южной Кореи (NIS), признаки активного участия Чу Е в государственных мероприятиях, в частности годовщина основания Корейской народной армии и визит в Кымсусанский дворец Солнца, свидетельствуют о ее выходе на стадию «назначения преемницей».

Ранее девочку оценивали как «наиболее вероятную преемницу».

«Поскольку Ким Чу Е демонстрировала присутствие на ключевых мероприятиях и высказывала свое мнение относительно государственной политики, NIS считает, что она теперь вступила в стадию назначения преемницей», - говорится в статье.

Агентство также сообщило, что будет следить за участием Чу Е в предстоящем партийном съезде в конце февраля.

В случае ее появления или присвоения официального титула спекуляции относительно преемственности могут усилиться.

По данным разведки, дочь диктатора КНДР родилась в 2013 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com