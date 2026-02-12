«Пока достал, сто потов сошло» 2 12.02.2026, 14:21

2,720

Рыбак поймал солидную щуку на Минском море.

Минское море зимой — один из самых любимых водоемов столичных фанатов зимней рыбалки. Нередко такие вылазки приносят классные трофеи. Несколько дней назад рыбак Андрей поймал щуку весом в 12 кг, передает специализированное издание fishingby.com.

На рыбалку мужчина выбрался в понедельник, 9 февраля. Поклевка хищника произошла в 16:00. Рыба, судя по фото, была немалых размеров, поэтому побороться с ней пришлось: рыбак рассверливал лунки, в ином случае ее бы просто не достал.

«Рассверливал 3 лунки около основной, один из рыболовов помогал рубить лед. Пока достал, сто потов вышло. Пришлось раздеться на морозе до одной майки», — рассказал мужчина.

Это не первая крупная щука, пойманная в белорусских водоемах этой зимой. В январе мы рассказывали, как житель Шклова на Днепре выловил зубастого хищника весом в 16 кг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com