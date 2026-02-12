20 мая 2026, среда, 15:00
2
  • 12.02.2026, 14:21
  • 2,720
«Пока достал, сто потов сошло»

Рыбак поймал солидную щуку на Минском море.

Минское море зимой — один из самых любимых водоемов столичных фанатов зимней рыбалки. Нередко такие вылазки приносят классные трофеи. Несколько дней назад рыбак Андрей поймал щуку весом в 12 кг, передает специализированное издание fishingby.com.

На рыбалку мужчина выбрался в понедельник, 9 февраля. Поклевка хищника произошла в 16:00. Рыба, судя по фото, была немалых размеров, поэтому побороться с ней пришлось: рыбак рассверливал лунки, в ином случае ее бы просто не достал.

«Рассверливал 3 лунки около основной, один из рыболовов помогал рубить лед. Пока достал, сто потов вышло. Пришлось раздеться на морозе до одной майки», — рассказал мужчина.

Это не первая крупная щука, пойманная в белорусских водоемах этой зимой. В январе мы рассказывали, как житель Шклова на Днепре выловил зубастого хищника весом в 16 кг.

