20 мая 2026, среда, 15:00
ВСУ уничтожили редкую цель россиян в Донецкой области

  • 12.02.2026, 14:27
  • 4,268
Видеофакт.

Украинские военные вблизи Лимана Донецкой области ликвидировали РСЗО, несколько пушек и автомобильную технику врага.

Об этом сообщает Telegram Сухопутных войск ВСУ.

«Редкая цель на Лиманщине. Пилоты 63 механизированной бригады поймали вражескую РСЗО вблизи передовой», - отметили в Сухопутных войсках.

Сообщается, что в последнее время оккупанты не рисковали использовать системы залпового огня так близко, но как только решились, то сразу же ее и потеряли.

Также операторы беспилотных систем уничтожили три пушки, два миномета, две «буханки», внедорожник УАЗ и грузовик.

