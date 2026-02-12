ВСУ уничтожили редкую цель россиян в Донецкой области
- 12.02.2026, 14:27
Видеофакт.
Украинские военные вблизи Лимана Донецкой области ликвидировали РСЗО, несколько пушек и автомобильную технику врага.
Об этом сообщает Telegram Сухопутных войск ВСУ.
«Редкая цель на Лиманщине. Пилоты 63 механизированной бригады поймали вражескую РСЗО вблизи передовой», - отметили в Сухопутных войсках.
Сообщается, что в последнее время оккупанты не рисковали использовать системы залпового огня так близко, но как только решились, то сразу же ее и потеряли.
Также операторы беспилотных систем уничтожили три пушки, два миномета, две «буханки», внедорожник УАЗ и грузовик.