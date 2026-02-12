ВСУ уничтожили редкую цель россиян в Донецкой области 12.02.2026, 14:27

4,268

Видеофакт.

Украинские военные вблизи Лимана Донецкой области ликвидировали РСЗО, несколько пушек и автомобильную технику врага.

Об этом сообщает Telegram Сухопутных войск ВСУ.

«Редкая цель на Лиманщине. Пилоты 63 механизированной бригады поймали вражескую РСЗО вблизи передовой», - отметили в Сухопутных войсках.

Сообщается, что в последнее время оккупанты не рисковали использовать системы залпового огня так близко, но как только решились, то сразу же ее и потеряли.

Также операторы беспилотных систем уничтожили три пушки, два миномета, две «буханки», внедорожник УАЗ и грузовик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com