«Купил квартиру у «тунеядца», а в наследство получил его тяжелую жировку» 6 12.02.2026, 14:36

Житель Гомеля поделился реальной историей.

Суровые счета за коммунальные услуги, догнавшие в прошлом году каждого белоруса, не занятого в экономике, наделали много шума. Диво ли: жировки, обычно не пересекавшие черту в сто рублей, вдруг приблизились к тремстам. Принять такое сложно (но пришлось). И если «тунеядцы» уже пообвыклись и заложили в семейный бюджет новую сумму, то «обычным» белорусам видеть тяжелые платежки за ЖКУ сложно. Особенно если они достались «по наследству», пишет Onliner.

«Я купил квартиру у человека, не занятого в экономике. Коммунальные услуги ему насчитывались по полной стоимости. Бывший хозяин выселялся неделю. Примерно столько же мне понадобилось, чтобы переоформить жилье на себя. Как оказалось, все это время «коммуналку» продолжали начислять по полным тарифам. Почему я должен переплачивать, если всю жизнь работаю?» — задал вопрос изданию «Белка» гомельчанин.

В расчетно-справочном центре Гомеля журналистам пояснили, что плательщиком жилищно-коммунальных услуг новый хозяин квартиры становится только с момента регистрации права собственности на нее.

Порядок следующий. В Агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру нужно зарегистрировать переход права собственности на квартиру и получить свидетельство.

После с этим документом обратиться в начисляющую организацию для открытия лицевого счета. Только потом бывший собственник перестает быть плательщиком. А значит, «коммуналку» начнут начислять новому хозяину по льготным тарифам.

В РСЦ также уточнили, что плата за ЖКУ по субсидируемым тарифам будет начисляться при условии, что в жилом помещении имеются зарегистрированные по месту жительства граждане. В противном случае применяться будут тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат.

