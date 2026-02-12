Президент МОК расплакалась после дисквалификации украинца Гераскевича
- 12.02.2026, 14:51
Спортивный функционер призналась, что это «было эмоциональное утро».
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри расплакалась после дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Играх-2026 в Милане.
Функционер при этом отметила, что желание спортсмена надеть «шлем памяти» является неуместным для соревнований.
Об этом сама Ковентри заявила в комментарии журналистам информационного агентства Reuters. По ее словам, перед стартом заездов утром 12 февраля она специально встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его отказаться от запрещенного элемента экипировки с изображением погибших в результате военной агрессии РФ украинских спортсменов.
«Я не планировала здесь быть, но я посчитала очень важным приехать и поговорить с ним лично. Никто, особенно я, не оспаривает тот посыл, который он хотел сделать. Это мощный посыл, это послание памяти. Задача заключалась в том, чтобы найти решение для зоны соревнований. К сожалению, нам это не удалось. Я очень хотела увидеть его гонку. Это было эмоциональное утро», – сказала Ковентри.
Напомним, в МОК цинично предлагали Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память соотечественников. В ответ скелетонист поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.