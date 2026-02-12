закрыть
20 мая 2026, среда, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент МОК расплакалась после дисквалификации украинца Гераскевича

16
  • 12.02.2026, 14:51
  • 11,130
Президент МОК расплакалась после дисквалификации украинца Гераскевича
Кирсти Ковентри

Спортивный функционер призналась, что это «было эмоциональное утро».

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри расплакалась после дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Играх-2026 в Милане.

Функционер при этом отметила, что желание спортсмена надеть «шлем памяти» является неуместным для соревнований.

Об этом сама Ковентри заявила в комментарии журналистам информационного агентства Reuters. По ее словам, перед стартом заездов утром 12 февраля она специально встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его отказаться от запрещенного элемента экипировки с изображением погибших в результате военной агрессии РФ украинских спортсменов.

«Я не планировала здесь быть, но я посчитала очень важным приехать и поговорить с ним лично. Никто, особенно я, не оспаривает тот посыл, который он хотел сделать. Это мощный посыл, это послание памяти. Задача заключалась в том, чтобы найти решение для зоны соревнований. К сожалению, нам это не удалось. Я очень хотела увидеть его гонку. Это было эмоциональное утро», – сказала Ковентри.

Напомним, в МОК цинично предлагали Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память соотечественников. В ответ скелетонист поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран