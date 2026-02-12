Компания влиятельного бизнесмена из 90-х — банкрот 7 12.02.2026, 14:52

Алексей Ваганов

«ЛадаГарант» не в состоянии платить по долгам.

Компания «ЛадаГарант», которую в 1990-е создал бизнесмен Алексей Ваганов для инвестиций в минскую недвижимость, будет обанкрочена, заметил сайт «Белорусы и рынок».

В конце 2025 года ее владельцы, основным из которых на данный момент является зарегистрированная в Нидерландах компания Bloom Finance Group, приняли решение ликвидировать бизнес.

Причины проясняют поступившие в Экономический суд Минска документы в виде заявления «ЛадаГарант» о признании ее экономической несостоятельности. Согласно им, долг девелопера перед кредиторами составляет свыше 4,4 млн рублей, а активов хватает, чтобы покрыть его только на четверть.

«ЛадаГарант» была создана в 1995 году, а с конца 1990-х была задействована Алексеем Вагановым для инвестиций в недвижимость. В частности, компания выступала застройщиком его родной Грушевки. Но не смогла справиться с объемами. Грушевка в итоге была роздана под застройку другим девелоперам.

Алексей Ваганов в 1990-е и в начале 2000-х входил в топ-10 самых влиятельных бизнесменов страны. Первоначальный капитал он сделал на торговле Ford и производстве водки в России, а известность прибрел благодаря созданным при его деятельном участии заводам «Форд Юнион», «МАЗ-МАН» и «Елизово». Также бизнесмен являлся инвестором в «8-й канал».

