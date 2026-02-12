Германия предлагает своего кандидата на вторую по влиятельности должность в НАТО 12.02.2026, 15:05

В настоящее время ее занимает итальянский адмирал.

Германия намерена выдвинуть кандидатуру действующего генерального инспектора Бундесвера Карстена Броера на должность председателя Военного комитета НАТО.

Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус перед началом встречи НАТО, пишет Handelsblatt.

В настоящее время должность председателя Военного комитета НАТО занимает итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Его преемника выберут в сентябре на заседании комитета в Копенгагене. Избранный кандидат займет должность летом 2027 года.

Министр обороны Германии анонсировал, что представитель Бундесвера будет претендовать на этот пост.

«Я очень рад, что мы, как Федеративная Республика Германия, имеем прекрасного кандидата в этот комитет в лице генерального инспектора Карстена Броера. Генерал Броер сделал себе имя благодаря своим аналитическим способностям и дару предвидения, особенно в отношении угрожающей ситуации в Европе», – заявил Писториус.

Глава Военного комитета, наряду с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), считается самой влиятельной военной фигурой в Альянсе. Он является главным военным советником генерального секретаря и связующим звеном, через которое рекомендации начальников штабов всех государств-членов НАТО подаются органам, принимающим политические решения. Кроме того, через него передаются инструкции и директивы SACEUR и генерального директора Международного военного штаба.

