Какую внешность бумеры, миллениалы и зумеры считают идеальной

Какую внешность бумеры, миллениалы и зумеры считают идеальной11
- 12.02.2026, 15:14
У каждого из нас собственные представления о мужской и женской привлекательности.
Тем не менее эксперты давно стремятся вывести усредненный идеал человеческой внешности. Например, исследователи из Англии выяснили, как представители разных поколений описывают наиболее симпатичных женщин и мужчин, пишет «Нож».
Специалисты провели опрос среди 1 тыс. британцев. В исследовании участвовали почти все поколения: от зумеров (родившиеся с 1997 по 2012 год) до беби-бумеров (1946–1964 год). Респондентов попросили описать максимально красивых людей обоих полов.
Исследователи пришли к выводу, что предпочтения людей разных возрастов существенно различаются.
«В целом исследование показывает, что предпочтения в отношении привлекательности меняются: женщины поколения беби-бумеров предпочитают более светлые волосы, а миллениалы и поколение Z — более темные волосы и более спортивное телосложение», — пояснили авторы работы.
Если верить результатам исследования, среднестатистические бумеры считают наиболее симпатичными худощавых брюнетов с миндалевидными голубыми глазами. Самыми красивыми женщинами представители старшего поколения назвали стройных высоких блондинок с фигурой «песочные часы».
Поколению X (1965–1980 годы рождения), кажется, особенно нравятся крепко сложенные мужчины с темными волосами и карими глазами, а также кареглазые блондинки со стройной фигурой.
Большинство опрошенных миллениалов (1981–1996 годы рождения) описали круглолицых стройных девушек среднего роста с темными волосами, а еще высоких темноволосых мужчин спортивного телосложения.
Зумеры превознесли спортивных мужчин и женщин среднего роста. По их мнению, привлекательные люди также являются обладателями темных волос и карих глаз.