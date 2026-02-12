Какую внешность бумеры, миллениалы и зумеры считают идеальной 11 12.02.2026, 15:14

У каждого из нас собственные представления о мужской и женской привлекательности.

Тем не менее эксперты давно стремятся вывести усредненный идеал человеческой внешности. Например, исследователи из Англии выяснили, как представители разных поколений описывают наиболее симпатичных женщин и мужчин, пишет «Нож».

Специалисты провели опрос среди 1 тыс. британцев. В исследовании участвовали почти все поколения: от зумеров (родившиеся с 1997 по 2012 год) до беби-бумеров (1946–1964 год). Респондентов попросили описать максимально красивых людей обоих полов.

Исследователи пришли к выводу, что предпочтения людей разных возрастов существенно различаются.

«В целом исследование показывает, что предпочтения в отношении привлекательности меняются: женщины поколения беби-бумеров предпочитают более светлые волосы, а миллениалы и поколение Z — более темные волосы и более спортивное телосложение», — пояснили авторы работы.

Если верить результатам исследования, среднестатистические бумеры считают наиболее симпатичными худощавых брюнетов с миндалевидными голубыми глазами. Самыми красивыми женщинами представители старшего поколения назвали стройных высоких блондинок с фигурой «песочные часы».

Поколению X (1965–1980 годы рождения), кажется, особенно нравятся крепко сложенные мужчины с темными волосами и карими глазами, а также кареглазые блондинки со стройной фигурой.

Большинство опрошенных миллениалов (1981–1996 годы рождения) описали круглолицых стройных девушек среднего роста с темными волосами, а еще высоких темноволосых мужчин спортивного телосложения.

Зумеры превознесли спортивных мужчин и женщин среднего роста. По их мнению, привлекательные люди также являются обладателями темных волос и карих глаз.

