Как ИИ спасает Тайвань 2 12.02.2026, 17:44

Тайбэй создает «кремниевый щит», который сдерживает Пекин от прямого вторжения.

Тайвань переживает настоящий экономический подъем благодаря ИИ и индустрии чипов. В северной части Тайбэя ожидается рост цен на недвижимость рядом с новым штаб-квартирой Nvidia, которая станет крупнейшим клиентом тайваньской TSMC — ведущего производителя микросхем для ИИ, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Экономика острова выросла на 8,6% в прошлом году, чему способствовали экспорт и соглашение с США о снижении тарифов. TSMC зафиксировала рост прибыли на 46% до $54 млрд, а Foxconn, производитель серверов для ИИ и партнер OpenAI, удвоила стоимость компании с 2023 года.

Однако зависимость Тайваня от высокотехнологичных компаний создает риски «пузыря ИИ». TSMC инвестирует $52–56 млрд в этом году, но председатель компании C.C. Wei признает: «Если мы ошибемся, это станет большой катастрофой для TSMC». Аналитики Fitch отмечают, что долгосрочные риски зависят от развития ИИ, торговой политики и адаптивности тайваньских фирм.

Геополитические угрозы также остаются. Китай считает Тайвань своей территорией и усиливает давление, проводя учения у острова. Многие эксперты верят, что ведущая роль Тайваня в мировой индустрии чипов создает «кремниевый щит», который сдерживает Пекин от прямого вторжения.

При этом выгоды от ИИ-бума распределяются неравномерно. Цены на акции растут, а заработки инженеров и менеджеров в чиповой индустрии стремительно увеличиваются, тогда как традиционные отрасли отстают. Тайваньцы младшего поколения все еще испытывают трудности с покупкой жилья и предпринимательской деятельностью.

Экономисты отмечают, что будущее Тайваня зависит от того, удастся ли поддерживать рост ИИ и при этом минимизировать социальные и геополитические риски.

