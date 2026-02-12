На Олимпиаде в Италии белорусская конькобежка показала шестое время

На Олимпиаде в Италии белорусская конькобежка показала шестое время11
- 12.02.2026, 20:02
Марина Зуева выступила на дистанции 5000 метров. Это был ее второй выход на конькобежный овал на Играх 2026 года, передает «Зеркало».
Напомним, 7 февраля Зуева, которая в единственном числе принимает участие среди белорусских конькобежек на этой Олимпиаде, пробежала 3000 метров. Марина была 15-й из 20 спортсменок. Она осталась недовольна результатом и говорила после соревнований о волнении и шумных трибунах.
На более длинной дистанции было сразу понятно, что Зуева окажется в протоколе выше, так как на старт пятикилометровой дистанции вышли 12 спортсменок. Белоруску поставили во второй забег. Марина выиграла у соперницы по забегу со временем 6:57.70. Но затем выступало еще немало сильных соперниц. В итоге Зуева оказалась на шестом месте. А победила, как и на 3000 м, итальянка Франческа Лоллобриджида с результатом 6:46.17.
«Очень довольна выступлением. Последний круг вышел не таким, как хотелось бы, но общее время получилось хорошим. Рада находиться на Олимпиаде», — прокомментировала Марина в прямом эфире свой результат.
Добавим, что на прошлых Играх Зуева была в этой дисциплине девятой, а на Играх-2018 — седьмой.