НАТО готовит охоту на российские субмарины в Арктике 2 12.02.2026, 20:09

Альянс усиливает координацию национальных сил для противодействия России.

На борту испанского фрегата, участвующего в крупномасштабных учениях НАТО, экипаж отрабатывает одну из самых сложных задач морской войны — поиск подводных лодок. В глубине корабля, за закрытой дверью в Центре боевой информации, опытные специалисты анализируют сигналы сонара и следят за ситуацией на экранах. Над ними в небе самолеты-разведчики прочесывают воды вокруг норвежских фьордов. Здесь, в холодных водах Северной Атлантики, собрались пять европейских кораблей для тренировки по противолодочной обороне, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

За последние годы Россия заметно увеличила активность своих субмарин на Крайнем Севере. На фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о наличии «российских подлодок повсюду рядом с Гренландией» внимание НАТО к региону усилилось. Хотя эксперты отмечают, что сама Гренландия не является главным направлением российской активности, Москва активно использует свой опыт и ресурсы, чтобы тестировать западные страны.

В ответ НАТО объявило о расширении присутствия и укреплении координации национальных сил в Арктике в рамках инициативы «Arctic Sentry».

Учения «Arctic Dolphin», которые завершатся 13 февраля, стали одной из крупнейших практик альянса по противолодочной войне. Корабли, самолеты и подлодки из 10 стран НАТО прибыли в Норвегию, чтобы обновить навыки, во многом забытые после окончания холодной войны. В маневрах участвуют две подлодки — норвежская и германская — на борту которых тренируются также офицеры из США и Канады.

Район учений расположен на ключевом маршруте российских субмарин Северного флота, которые выходят из баз за Полярным кругом и нередко направляются в Атлантику, приближаясь к европейским и американским берегам. Особое внимание уделяется районам Гренландия–Исландия–Великобритания (разрыв GIUK), стратегически важным для контроля над североатлантическими водами. Из-за таяния льдов и увеличения судоходства интерес к этим маршрутам растет.

Для Норвегии, чья территория граничит с Россией, усиление интереса НАТО к Арктике стало позитивным сигналом. «Пятнадцать лет назад мы чувствовали себя немного одиноко. Сейчас мы рады возобновлению внимания к региону», — говорит капитан норвежского флота Йим Робертсен.

Противолодочная оборона — крайне ресурсоемкая и сложная сфера. Корабли и подлодки применяют гидролокационные системы, а самолеты P-8 Poseidon сбрасывают специальные буи и выполняют глубокое сканирование вод. Вертолеты, оборудованные магнитометрами, способны засекать подлодку по металлическим конструкциям корпуса.

Несмотря на высокие технологии, «охота» остается искусством, подчеркивают специалисты. Россия за последние годы модернизировала свои субмарины, сделав их значительно более тихими, и это усложняет задачу НАТО. При этом альянс также инвестирует в новые технологии, включая самолеты P-8, чтобы повысить качество обнаружения и анализа данных.

По словам экспертов, НАТО в целом эффективно отслеживает передвижения российских подлодок, но это далеко не всегда является ключевой задачей. «Вопрос не в том, могут ли они пройти, а в том, какие проблемы они стремятся создать», — отмечает бывший представитель НАТО по разведке Дэвид Кэттлер. Присутствие российских субмарин может отвлекать ресурсы и создавать напряженность даже не прибегая к прямой конфронтации.

Результаты текущих учений не разглашаются. Представители НАТО не сообщили, удалось ли обнаружить «преследуемую» субмарину. Но, как признают военные, порой именно неудача дает самые ценные уроки.

Адмирал испанского флота Хоакин Руис Эскахедо, один из руководителей учений, подчеркивает, что главная задача — восстановить навыки и способность действовать вместе.

«Мы должны тренироваться чаще, чтобы повышать эффективность взаимодействия. Нам нужно действовать как единый флот», — заключил он.

