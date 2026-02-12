Три поезда придут в Минск с опозданием 2 12.02.2026, 20:15

5,024

Из-за противоправных действий одного из пассажиров.

Три поезда прибудут в Минск с опозданием 12 февраля из-за противоправных действий пассажира, сообщила Белорусская железная дорога (БелЖД).

«12 февраля 2026 года поезд № 713 Витебск — Минск отправлением из Витебска в 15.39 и прибытием в Минск в 18.56 из-за противоправных действий одного из пассажиров был остановлен на станции Жодино», — сообщили в БелЖД около 19.30.

Упомянутый поезд отправился со станции Жодино в 19.11 и прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно в час.

В связи с этим задержатся еще два состава:

поезд № 6023 Крупки — Минск отправлением из Крупок в 17.19 прибудет в Минск с задержкой ориентировочно в 35 минут;

поезд № 719 Москва — Минск отправлением из Москвы в 12.00 прибудет в Минск с задержкой ориентировочно в 25 минут.

БелЖД приносит извинения пассажирам и принимает оперативные меры по сокращению времени задержки данных поездов.

В чем заключались противоправные действия, не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com