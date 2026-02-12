Три поезда придут в Минск с опозданием

Три поезда придут в Минск с опозданием2
- 12.02.2026, 20:15
Из-за противоправных действий одного из пассажиров.
Три поезда прибудут в Минск с опозданием 12 февраля из-за противоправных действий пассажира, сообщила Белорусская железная дорога (БелЖД).
«12 февраля 2026 года поезд № 713 Витебск — Минск отправлением из Витебска в 15.39 и прибытием в Минск в 18.56 из-за противоправных действий одного из пассажиров был остановлен на станции Жодино», — сообщили в БелЖД около 19.30.
Упомянутый поезд отправился со станции Жодино в 19.11 и прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно в час.
В связи с этим задержатся еще два состава:
поезд № 6023 Крупки — Минск отправлением из Крупок в 17.19 прибудет в Минск с задержкой ориентировочно в 35 минут;
поезд № 719 Москва — Минск отправлением из Москвы в 12.00 прибудет в Минск с задержкой ориентировочно в 25 минут.
БелЖД приносит извинения пассажирам и принимает оперативные меры по сокращению времени задержки данных поездов.
В чем заключались противоправные действия, не сообщается.