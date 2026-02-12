Нигерский генерал объявил о подготовке к войне с Францией

Нигерский генерал объявил о подготовке к войне с Францией9
- 12.02.2026, 20:16
Во французском генштабе назвали заявления «информационной войной».
Нигер проводит мобилизацию для подготовки к вступлению в войну с Францией, заявил генерал Амаду Ибро, начальник штаба нигерийского лидера Абдурахамана Чиани, выступая на митинге.
«Знайте, мы идем на войну с Францией, мы не были в состоянии войны, теперь мы идем на войну с Францией», — сказал он (цитата по Jeune Afrique).
Указ о всеобщей мобилизации в Нигере был принят на заседании совета министров страны под руководством Чиани в конце декабря прошлого года, передает проправительственный портал Lesahel. По словам генерала Ибро, мобилизация была объявлена для противостояния Франции.
Jeune Afrique пишет, что Нигер регулярно обвиняет Францию в попытках дестабилизировать страну. Чиани обвинял президента Франции Эмманюэля Макрона, а также лидеров Бенина и Кот-д’Ивуара Патриса Талона и Алассана Уаттару в поддержке «Исламского государства». По его словам, именно эти страны стоят за атакой на аэропорт Ниамея в конце января 2026 года.
Пресс-секретарь генерального штаба французских вооруженных сил полковник Гийом Верне заявил, что «о французском вмешательстве в Нигере и речи быть не может». Заявления Ибро он назвал «информационной войной», начатой Нигером, передает Jeune Afrique.