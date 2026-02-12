Пассажирку из Беларуси не пустили в Литву из-за чемодана с деньгами 7 12.02.2026, 20:21

Что с ними было не так.

В пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») литовские пограничники задержали пассажирку автобуса из Беларуси с чемоданом, полным советских денег и символики СССР. Въезд в страну ей был запрещен, сообщает литовская таможня.

В Мядининкае при проверке автобуса, прибывшего из Беларуси, в чемодане одной из пассажирок обнаружилась большая сумма наличных денег, выведенных из обращения и отмеченных символикой Советского Союза. Среди них — серп и молот, красные пятиконечные звезды и другие атрибуты СССР.

Согласно законодательству Литвы, распространение, использование или публичная демонстрация символики нацистской Германии, СССР или Литовской ССР запрещены. Это касается любых знаков или символов, которые могут использоваться для пропаганды идеологии тоталитарных режимов, агрессии или преступлений против человечности. Такие предметы нельзя декларировать и ввозить в Литву.

«Подобные случаи встречаются редко, но воспринимаются особенно чувствительно, особенно в нынешнем геополитическом контексте, когда символика тоталитарных режимов нередко используется в провокациях или пропаганде», — пояснили в литовской таможне.

Пассажирке было отказано во въезде в Литву — она с чемоданом, полным денег, была возвращена обратно в Беларусь.

